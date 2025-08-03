Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха: защита населения — превыше всего

Утром 2 августа, находясь в пострадавшем от селей населённом пункте Хангпуси, община Сазунг (провинция Диенбьен), Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха подчеркнул: «В самый трудный момент важны чувство ответственности, гибкость и оперативные действия силовых структур. Все уровни власти, особенно местные органы и находящиеся на местах силы, должны воспринимать происходящее как фронт защиты населения любой ценой».
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха непосредственно руководил восстановлением после стихийного бедствия в Дьенбьен. Фото: ВИА  
Он потребовал от местных властей и профильных служб срочно реализовать меры по спасению людей и ликвидации последствий бедствия в отрезанных районах, обеспечить максимально быструю доставку помощи в отдалённые и труднодоступные деревни, где люди испытывают нехватку продовольствия, питьевой воды и лишены связи.

В условиях массовых перебоев в работе сетей Viettel и Vinaphone, Заместитель премьер-министра поручил немедленно применить технические решения — использовать спутниковую связь, переключение между сетями, а также мобилизовать генераторы для обеспечения временного электроснабжения, необходимого для спасательных работ и нужд населения.

Местные власти должны направить силы в самые удалённые районы и места, где возможны новые оползни, чтобы оперативно отслеживать ситуацию и своевременно эвакуировать население при необходимости. Необходимо срочно обобщить данные о первичном ущербе — о пропавших без вести, пострадавших, разрушенных домах, разрушенной инфраструктуре, включая дороги, электросети и средства связи, — и доложить правительству для принятия решения о чрезвычайной помощи.

Заместитель премьер-министра также подчеркнул необходимость максимального задействования местных ресурсов — армии, милиции, сил самообороны, а также тесной координации с общественными организациями и населением для проведения спасательных операций и обеспечения безопасности граждан.

Он поручил провинции Диенбьен предоставить отчёт о районах, с которыми ещё не установлена связь, составить список таких деревень и привлечь все возможные силы и средства для её восстановления. В случае необходимости отдалённые районы будут обеспечены специальными транспортными средствами и средствами спутниковой связи.

Ливневые дожди, начавшиеся вечером 31 июля и продолжавшиеся до 1 августа, вызвали масштабные сели в общинах Нашон, Мыонглуан, Сазунг и Тиадинь провинции Диенбьен, а также в близлежащих районах. По состоянию на настоящее время зарегистрировано 8 погибших и 3 пропавших без вести; раненые были доставлены в медицинские учреждения. В самом пострадавшем пункте Хангпуси повреждены 17 домов, из которых 14 полностью смыты. В регионе остаются изолированными 30 деревень из-за серьёзного разрушения транспортной инфраструктуры.

Секретарь партийного комитета провинции Диенбьен Чан Куок Кыонг заявил: «Провинция чётко обозначила задачу — обеспечить доступ во все деревни, чтобы не допустить ситуации, при которой люди остаются без еды, тепла или медицинской помощи». В общине Тиадинь из 42 деревень связь установлена с 40, в оставшиеся 2 ещё не удалось попасть из-за разрушенных дорог. Все жители из опасных зон уже эвакуированы во временные безопасные места.

Ожидается, что в течение ближайших 10 дней власти разработают план обеспечения постоянным и стабильным жильём для семей, серьёзно пострадавших от стихии. На данный момент основной приоритет — обеспечение связи и оперативное реагирование в отрезанных районах. В спасательных и восстановительных работах задействовано около 700 человек, включая сотрудников милиции, армии, сил самообороны и общественных организаций…

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отправился с государственным визитом в Египет и Анголу

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отправился с государственным визитом в Египет и Анголу

Утром 3 августа Президент Вьетнама Лыонг Кыонг, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама вылетели из столицы Ханоя, начав государственные визиты в Арабскую Республику Египет и Республику Ангола, которые продлятся с 3 по 9 августа по приглашению Президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси и его супруги, а также Президента Анголы Жуана Мануэла Гонсалвеша Лоренсу и его супруги.
ПОДРОБНЕЕ

Top