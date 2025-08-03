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Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха: защита населения — превыше всего
В условиях массовых перебоев в работе сетей Viettel и Vinaphone, Заместитель премьер-министра поручил немедленно применить технические решения — использовать спутниковую связь, переключение между сетями, а также мобилизовать генераторы для обеспечения временного электроснабжения, необходимого для спасательных работ и нужд населения.
Местные власти должны направить силы в самые удалённые районы и места, где возможны новые оползни, чтобы оперативно отслеживать ситуацию и своевременно эвакуировать население при необходимости. Необходимо срочно обобщить данные о первичном ущербе — о пропавших без вести, пострадавших, разрушенных домах, разрушенной инфраструктуре, включая дороги, электросети и средства связи, — и доложить правительству для принятия решения о чрезвычайной помощи.
Заместитель премьер-министра также подчеркнул необходимость максимального задействования местных ресурсов — армии, милиции, сил самообороны, а также тесной координации с общественными организациями и населением для проведения спасательных операций и обеспечения безопасности граждан.
Он поручил провинции Диенбьен предоставить отчёт о районах, с которыми ещё не установлена связь, составить список таких деревень и привлечь все возможные силы и средства для её восстановления. В случае необходимости отдалённые районы будут обеспечены специальными транспортными средствами и средствами спутниковой связи.
Ливневые дожди, начавшиеся вечером 31 июля и продолжавшиеся до 1 августа, вызвали масштабные сели в общинах Нашон, Мыонглуан, Сазунг и Тиадинь провинции Диенбьен, а также в близлежащих районах. По состоянию на настоящее время зарегистрировано 8 погибших и 3 пропавших без вести; раненые были доставлены в медицинские учреждения. В самом пострадавшем пункте Хангпуси повреждены 17 домов, из которых 14 полностью смыты. В регионе остаются изолированными 30 деревень из-за серьёзного разрушения транспортной инфраструктуры.
Секретарь партийного комитета провинции Диенбьен Чан Куок Кыонг заявил: «Провинция чётко обозначила задачу — обеспечить доступ во все деревни, чтобы не допустить ситуации, при которой люди остаются без еды, тепла или медицинской помощи». В общине Тиадинь из 42 деревень связь установлена с 40, в оставшиеся 2 ещё не удалось попасть из-за разрушенных дорог. Все жители из опасных зон уже эвакуированы во временные безопасные места.
Ожидается, что в течение ближайших 10 дней власти разработают план обеспечения постоянным и стабильным жильём для семей, серьёзно пострадавших от стихии. На данный момент основной приоритет — обеспечение связи и оперативное реагирование в отрезанных районах. В спасательных и восстановительных работах задействовано около 700 человек, включая сотрудников милиции, армии, сил самообороны и общественных организаций…