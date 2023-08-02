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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг принял старшего исполнительного вице-президента JICA

Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг высоко оценил эффективную поддержку японским правительством и народом социально-экономического развития и борьбы с бедностью во Вьетнаме по линии ОПР на протяжении последних более 30 лет
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (справа) встретился с исполнительным старшим вице-президентом JICA Джуничи Ямадой в Ханое 1 августа. Фото: ВИA  
1 августа в Ханое заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг, принимая старшего вице-президента Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Джуничи Ямаду, подтвердил усилия Вьетнама по ускорению реализации проектов, финансируемых за счет официальной помощи в целях развитию (ОПР) Японии.

Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Лыу Куанг высоко оценил эффективную поддержку японским правительством и народом социально-экономического развития и борьбы с бедностью во Вьетнаме по линии ОПР на протяжении последних более 30 лет, включая кредит на сумму более 60 млн. японских йен (418.900 долларов США), подписанный в начале июля 2023 года.

Говоря о ходе реализации некоторых проектов ОПР во Вьетнаме, заместитель премьер-министра Куанг отметил, что он часто проверяет ход реализации проектов, финансируемых японской ОПР, и подтвердил, что правительство Вьетнама прилагает все усилия для устранения "узких мест", чтобы ускорить реализацию этих проектов.

Он также призвал японскую сторону предоставить ОПР для некоторых проектов во Вьетнаме в области железных дорог, цифровой трансформации, "зеленого" перехода и реагирования на изменение климата.

Ямада проинформировал принимающую сторону об ориентации JICA на предоставление Вьетнаму ОПР нового поколения в ближайшее время, включая резервные кредиты на случай кризисов в здравоохранении и стихийных бедствий, кредиты, предоставляемые через посредников, и финансирование капитала собственников для частного сектора с целью реализации инфраструктурных проектов.

Заместитель премьер-министра Куанг высоко оценил предложения JICA по ОПР нового поколения, поскольку они соответствуют потребностям Вьетнама. Он также поручил Министерству планирования и инвестиций провести детальное обсуждение этого вопроса с JICA.

ВИА/ИЖВ

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