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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг принял посла США во Вьетнаме Марка Э. Кнаппера

Во второй половине дня 28 марта в здании Правительства заместитель Премьер-министра Чан Лыу Куанг принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США во Вьетнаме Марка Э. Кнаппера.
  Заместитель премьер-министра Чан Лу Куанг принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США во Вьетнаме Марка Э. Кнаппера. Фото: ВИА  
На встрече заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг и посол Марк Э. Кнаппер выразили удовлетворение позитивным прогрессом в отношениях между двумя странами за последнее время, особенно регулярными обменами и контактами на высоком уровне, в то время как сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций углубилось и стало ядром и движущей силой связей.

Товарооборот двух стран в 2022 году достиг 123 млрд долларов США. США стали первым экспортным рынком Вьетнама с оборотом более 100 миллиардов долларов США, а Вьетнам стал 8-м крупнейшим торговым партнером США. Сотрудничество в областях обороны и безопасности, образования и обучения, науки и техники, энергетического перехода и реагирования на изменение климата продолжают приносить много существенных результатов.

Сотрудничество в ликвидации последствий войны является ярким пятном в отношениях, внося важный вклад в процесс примирения, исцеления и укрепления доверия между двумя странами, открывая новые возможности сотрудничества. Обе стороны также более эффективно сотрудничали в рамках многосторонних институтов и в решении региональных и международных вопросов.

Обе стороны подчеркнули важность 2023 года – года 10-летия установления Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства, договорились тесно сотрудничать, чтобы подготовить лучшее для обмена делегациями и контактами на всех уровнях, способствуя развитию отношений сотрудничества между двумя странами в различных областях, принося практические выгоды обеим странам, внося позитивный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе.

ВИА/ИЖВ

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