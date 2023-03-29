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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг принял посла США во Вьетнаме Марка Э. Кнаппера
Товарооборот двух стран в 2022 году достиг 123 млрд долларов США. США стали первым экспортным рынком Вьетнама с оборотом более 100 миллиардов долларов США, а Вьетнам стал 8-м крупнейшим торговым партнером США. Сотрудничество в областях обороны и безопасности, образования и обучения, науки и техники, энергетического перехода и реагирования на изменение климата продолжают приносить много существенных результатов.
Сотрудничество в ликвидации последствий войны является ярким пятном в отношениях, внося важный вклад в процесс примирения, исцеления и укрепления доверия между двумя странами, открывая новые возможности сотрудничества. Обе стороны также более эффективно сотрудничали в рамках многосторонних институтов и в решении региональных и международных вопросов.
Обе стороны подчеркнули важность 2023 года – года 10-летия установления Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства, договорились тесно сотрудничать, чтобы подготовить лучшее для обмена делегациями и контактами на всех уровнях, способствуя развитию отношений сотрудничества между двумя странами в различных областях, принося практические выгоды обеим странам, внося позитивный вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе.