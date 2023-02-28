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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг озвучил тезис Вьетнама в качестве члена Совета ООН по правам человека

Утром 27 февраля в Женеве, Швейцария, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг возглавил вьетнамскую делегацию на открытии 52-го Ежегодного общего собрания Совета ООН по правам человека.
  Делегация Вьетнама в открытии 52-й сессии высокого уровня Совета ООН по правам человека. Фото: VNA 
Выступая на заседании, заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подтвердил, что Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ) и Венская декларация и Программа действий в области прав человека (ВДПД) являются прочной основой для совместного повышения осведомленности и активности в поощрении и защите прав человека и достижении значительных успехов за десятилетия.

Однако этим достижениям противостоят все более острые вызовы, такие как войны, конфликты, насилие, нищета, неравенство и несправедливость, стихийные бедствия, эпидемии, изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, риски продовольственной и водной безопасности, последствия пандемии COVID-19...

По этому поводу Чан Лыу Куанг выразил глубокое сочувствие потерям народов Турции и Сирии, вызванным недавним землетрясением, и сообщил о конкретной и срочной помощи Вьетнама двум странам.

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг заявил о своей решимости и усилиях и в то же время высоко оценил достижения Вьетнама в качестве нового члена Совета ООН по правам человека в области инноваций и экономического развития общества, обеспечения социальной безопасности, а также обеспечения и поощрения прав человека.

Чан Лыу Куанг подтвердил, что девиз Вьетнама при участии в Совет по правам человека звучит так: «Уважение и понимание. Диалог и сотрудничество. Все права человека для всех людей».

На встрече заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг выдвинул инициативу по празднованию 75-летия Декларации прав человека и 30-летия Венской декларации и Программы действий Совета по правам человека разработкой документа, в очередной раз подтверждающего высокие цели и инклюзивные ценности вышеупомянутых деклараций и общую приверженность международного сообщества во имя всего человечества.

ВИА/ИЖВ

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