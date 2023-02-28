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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг озвучил тезис Вьетнама в качестве члена Совета ООН по правам человека
Однако этим достижениям противостоят все более острые вызовы, такие как войны, конфликты, насилие, нищета, неравенство и несправедливость, стихийные бедствия, эпидемии, изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, риски продовольственной и водной безопасности, последствия пандемии COVID-19...
По этому поводу Чан Лыу Куанг выразил глубокое сочувствие потерям народов Турции и Сирии, вызванным недавним землетрясением, и сообщил о конкретной и срочной помощи Вьетнама двум странам.
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг заявил о своей решимости и усилиях и в то же время высоко оценил достижения Вьетнама в качестве нового члена Совета ООН по правам человека в области инноваций и экономического развития общества, обеспечения социальной безопасности, а также обеспечения и поощрения прав человека.
Чан Лыу Куанг подтвердил, что девиз Вьетнама при участии в Совет по правам человека звучит так: «Уважение и понимание. Диалог и сотрудничество. Все права человека для всех людей».
На встрече заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг выдвинул инициативу по празднованию 75-летия Декларации прав человека и 30-летия Венской декларации и Программы действий Совета по правам человека разработкой документа, в очередной раз подтверждающего высокие цели и инклюзивные ценности вышеупомянутых деклараций и общую приверженность международного сообщества во имя всего человечества.