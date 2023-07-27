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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг встретился с ведущими египетскими законодателями
Высшие египетские законодатели высоко оценили визит заместителя премьер-министра Куанга, выразив уверенность в том, что поездка будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
Председатель Сената Арабской Республики Египет отметил, что он впечатлен достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии, а также бурным развитием вьетнамо-египетских отношений за последние 60 лет.
Между тем, первый заместитель председателя Палаты представителей Арабской Республики Египет подтвердил, что египетское государство и парламент всегда придают большое значение традиционной дружбе и сотрудничеству с Вьетнамом и хотели бы их развивать.
Заместитель премьер-министра Куанг заявил, что Вьетнам всегда дорожит многоплановыми отношениями между двумя странами и их законодательными органами и хочет укреплять их всеобъемлющим, эффективным и практичным образом.
Он выразил надежду, что египетский парламент будет и впредь поддерживать расширение двусторонней традиционной дружбы и сотрудничества.
Заместитель премьер-министра Куанг высоко оценил решающую роль и вклад Сената и Палаты представителей Египта в строительство и развитие Египта, а также в развитие связей между двумя странами.
Он выразил надежду, что законодательные органы Египта будут и впредь поддерживать укрепление двустороннего сотрудничества в приоритетных областях политики, дипломатии, торговли и инвестиций, образования, а также контролировать и способствовать эффективной реализации соглашений о сотрудничестве, подписанных между двумя странами.
Подтвердив, что у двух стран имеются широкие возможности для укрепления сотрудничества, стороны обсудили меры по дальнейшему углублению традиционной дружбы в будущем, включая поддержание обмена делегациями всех уровней, обмен людьми и сотрудничество в законодательной сфере.
Что касается торгово-экономических отношений, то стороны договорились о дальнейшем открытии рынка для товаров друг друга и поощрении своих предприятий к укреплению связей и сотрудничества в сфере халяль-индустрии.
Заместитель премьер-министра Куанг предложил обеим сторонам рассмотреть возможность заключения в ближайшее время соглашений об экономическом и торговом сотрудничестве для достижения прорыва в торговых связях.
Пользуясь случаем, заместитель премьер-министра Куанг передал Абдель Разеку и председателю Палаты представителей Египта Ханафи Али Эль-Гебали приглашения на официальные визиты во Вьетнам от председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
В тот же день состоялась рабочая встреча заместителя премьер-министра Куанга с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом, в ходе которой он высоко оценил роль, которую играет Лига в поддержании мира и стабильности, развитии политического, экономического и культурного сотрудничества.
Вьетнам желает внести свой вклад в усилия Лиги арабских государств и ее стран-членов по достижению мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе и во всем мире, сказал он, предложив обеим сторонам тесно координировать свои действия, укреплять консультации и поддерживать друг друга в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Движение неприсоединения и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Со своей стороны, Ахмед Абуль Гейт пообещал в ближайшее время приложить усилия для развития более эффективного сотрудничества Лиги арабских государств и ее стран-членов с Вьетнамом.
Заместитель премьер-министра Куанг и генеральный секретарь Ахмед Абуль Гейт стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Вьетнама и Секретариатом Лиги арабских государств - первого документа о сотрудничестве между двумя сторонами, включающего множество мер по развитию сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики, культуры, образования и научно-технологического прогресса.