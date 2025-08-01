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Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок: Стабильный валютный курс и стимулирование экономического роста
Участники заседания предложили меры по управлению и направлению денежных потоков в производство и бизнес; продвижению зелёного кредитования; применению цифровых технологий в банковской сфере для повышения качества обслуживания населения и предприятий; созданию льготных кредитных пакетов для бизнеса; укреплению связей между банками и предприятиями; управлению валютным курсом и иностранной валютой; регулированию валютного и золотого рынков; увеличению уставного капитала государственных коммерческих банков и др.
Кроме того, были обсуждены вопросы реструктуризации банка SCB, урегулирования проблемных долгов кредитных организаций, борьбы с перекрёстной собственностью, координации между денежно-кредитной и фискальной политикой, развитием рынка капитала, управлением обеспечением по кредитам, урегулированием долгов в земельной и недвижимости сферах, а также борьбы с преступностью в сфере финансов и банковского дела, исполнения судебных решений, связанных с деятельностью кредитных организаций.
Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок отметил, что Руководящий комитет активно проводит реструктуризацию кредитных организаций, успешно трансформировав четыре банка, и в настоящее время продолжает реструктуризацию банка SCB.
Высоко оценив предложения представителей министерств и ведомств, заместитель премьер-министра поручил Госбанку Вьетнама учесть и доработать отчёт для последующего эффективного управления деятельностью кредитных организаций.
Заместитель премьер-министра подчеркнул важность эффективного проведения денежно-кредитной политики, обеспечения макроэкономической стабильности, сдерживания инфляции, стабилизации валютного курса и стимулирования экономического роста. Необходимо обеспечить строгий контроль и устойчивую стабильность банковской системы, регулярно мониторить и оценивать реструктурированные кредитные организации и потенциально уязвимые банки для своевременного реагирования.
Он также отметил необходимость согласованного и сбалансированного сочетания денежно-кредитной и фискальной политики, ускорения цифровой трансформации в сфере платежей и управления денежно-кредитной политикой, обеспечения достаточного предложения капитала для производства и бизнеса. Необходимо эффективно управлять валютным рынком, сохранять стабильность курса к доллару США, изучать и предлагать меры по выпуску облигаций в долларах США.
Что касается кредитного лимита, заместитель премьер-министра заявил, что в краткосрочной перспективе он остаётся инструментом регулирования, и увеличение лимита на текущем этапе является необходимым. Эффективно работающие банки должны получить увеличение лимита для расширения кредитования экономики.
Кроме того, следует разрабатывать и эффективно реализовывать льготные кредитные пакеты, например, на социальное жильё, программы по борьбе с бедностью; строго контролировать денежные потоки, направлять кредиты в производство и бизнес, чтобы обеспечить быстрый и устойчивый рост экономики. Также важно повысить эффективность банковского контроля, сосредоточив внимание на приоритетных направлениях, предотвратить перекрёстную собственность и решительно бороться с проблемными долгами.