НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок принял участие в торжественном открытии Четвертой международной конференции по финансированию развития
Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок возглавил делегацию Вьетнама на открытии конференции.
Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что эта конференция знаменует новый этап в финансировании развития; отметил важность усиления сотрудничества для решения общих проблем; призвал повысить эффективность использования финансовых ресурсов через практическую реализацию Севильских обязательств.
На открытии конференции лидеры согласовали и приняли Севильские обязательства, направленные на создание всеобъемлющей рамочной системы для решения текущих финансовых проблем, в частности мобилизации 4 триллионов долларов США для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).
Севильские обязательства сосредоточены на следующих ключевых направлениях: (i) реформирование международной финансовой системы в сторону инклюзивности и эффективности для развивающихся стран; (ii) поддержка уязвимых стран; (iii) стимулирование инвестиций в приоритетные сектора, особенно в развитие науки, технологий и инноваций; (iv) активизация мобилизации внутренних ресурсов; (v) укрепление международного налогового сотрудничества.
Конференция FfD4 продолжается с проведением около 30 дискуссионных сессий, круглых столов и более 400 сопутствующих мероприятий. 1 июля заместитель премьер-министра Хо Дык Фок планирует выступить с важными речами на пленарной сессии и круглых столах на тему «Обновление международного сотрудничества в области развития».
В рамках участия в открытии конференции 30 июня заместитель премьер-министра Хо Дык Фок встретился с заместителем Генерального секретаря ООН и Исполнительным секретарем Экономического и социального совета Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) ООН Армидой Сальсиях Алисябханой.
Г-жа Алисябхана подчеркнула активную роль и ответственность Вьетнама в многосторонних форматах. Заместитель премьер-министра подтвердил важность роли ООН, включая ЭСКАТО, и попросил оказать поддержку Вьетнаму в доступе к льготным финансовым ресурсам для реализации ЦУР и адаптации к изменению климата.
Вечером 30 июня (по местному времени), в рамках участия в FfD4 и работы в Севилье, Испания, заместитель премьер-министра Хо Дык Фок провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Премьер-министр Испании приветствовал участие высокопоставленных представителей правительства Вьетнама в FfD4, подтвердил важность и высокое внимание к развитию сотрудничества с Вьетнамом, который является одним из приоритетных партнеров Испании в регионе Юго-Восточной Азии; напомнил о содержании переговоров с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем во время недавнего визита вьетнамской делегации и на встрече в рамках Третьей конференции ООН по океану во Франции (июнь 2025 года), отметив, что между двумя странами существует значительный потенциал для расширения сотрудничества, особенно в экономической сфере.
Оба лидера согласились продолжить руководство министерствами и ведомствами с целью оперативного внедрения важных результатов и соглашений, достигнутых на высоком уровне между двумя странами.
По этому поводу заместитель премьер-министра Хо Дык Фок напомнил о приглашении премьер-министра Фам Минь Тьина пригласить премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также высокопоставленных представителей Испании принять участие в церемонии подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью в Ханое в октябре 2025 года.
В тот же день заместитель премьер-министра Хо Дык Фок провел встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Восточного Тимора Бендикто дос Сантос Фрейташ и министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.