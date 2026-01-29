Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок принял бывшего заместителя премьер-министра Сингапура

Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение Всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Сингапуром. Фото: ВИА

28 января, в городе Хошимин, Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок принял господина Хэн Сви Кита, бывшего заместителя премьер-министра Сингапура, председателя Национального исследовательского фонда Сингапура, находящегося с рабочей поездкой в городе Хошимин.



Выразив радость по поводу приёма господина Хэн Сви Кита, Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок кратко охарактеризовал состояние двусторонних отношений, отметив, что Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Сингапуром развивается весьма успешно во многих сферах, таких как экономика, торговля, образование, наука, технологии и финансы. В частности, он подчеркнул динамичное развитие вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP) — показательной модели эффективного развития индустриальных зон во Вьетнаме.



Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок также поделился рядом экономических результатов, достигнутых Вьетнамом в 2025 году, и рассказал об ориентирах развития страны на предстоящий период; отметил, что Вьетнам реализует три стратегических прорыва: в области инфраструктуры, институциональных реформ и трудовых ресурсов. В этом контексте Вьетнам приступил к реализации плана по созданию международного финансового центра в городах Хошимине и Дананге.



Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок с уважением передал приглашение Премьер-министра Вьетнама господину Хэн Сви Киту принять участие в работе международного финансового центра Вьетнама в качестве советника.



Выразив удовлетворение встречей с Заместителем премьер-министра Хо Дык Фоком в ходе нынешней рабочей поездки в город Хошимин, господин Хэн Сви Кит поблагодарил Премьер-министра Вьетнама за приглашение стать советником международного финансового центра; высоко оценил наличие у Вьетнама дальновидного видения и первые шаги по формированию и развитию международного финансового центра, подтвердив готовность делиться опытом, накопленным за многие годы работы в финансовой сфере в Сингапуре.



Господин Хэн Сви Кит отметил, что в последние годы отношения между Сингапуром и Вьетнамом динамично развиваются, особенно в таких областях, как экономика, финансы и культура. В условиях значительных изменений в мировой обстановке, по его мнению, необходимо и далее углублять двусторонние отношения, а также развивать АСЕАН как более динамичное и инновационное сообщество, способное привлекать глобальных инвесторов и обеспечивать развитие не только в экономической, но и в других сферах.



Отметив впечатляющие темпы развития Вьетнама, господин Хэн Сви Кит подчеркнул, что потенциал развития Вьетнама значительно превышает потенциал Сингапура, а реализуемые Вьетнамом стратегические прорывы окажут существенную поддержку развитию страны в предстоящий период.



Наряду с этим, Вьетнам обладает важными преимуществами для развития, включая численное население, быстро развивающуюся систему образования, динамичную молодёжь с сильным предпринимательским духом. В современных условиях, по его словам, национальное развитие должно уделять первостепенное внимание фактору «человека», опираясь на науку и технологии, поскольку именно эти факторы определяют качество жизни населения и устойчивость экономики.