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Заместитель Премьер-министра Фан Ван Зянг принял заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу
В ходе встречи Фан Ван Зянг отметил, что на состоявшемся недавно 23-м Диалоге Шангри-Ла (29–31 мая 2026 года) Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам указал на глубокие изменения, происходящие в мире под воздействием трёх кризисов — кризиса международного порядка, модели развития и стратегического доверия.
В условиях сложной международной политической и военно-политической обстановки заместитель Премьер-министра подтвердил неизменную приверженность Вьетнама независимому и самостоятельному внешнеполитическому курсу, политике мира, дружбы, сотрудничества и развития, а также решительную поддержку многосторонности, международного права и центральной, незаменимой роли ООН в построении мирного, стабильного и процветающего мира.
Он подчеркнул, что Вьетнам активно и ответственно участвует в деятельности ООН, вносит вклад в реформирование организации, включая инициативу Генерального секретаря ООН UN80, направленную на оптимизацию структуры, повышение эффективности деятельности и рациональное использование ресурсов. Одновременно Вьетнам готов рассмотреть возможность размещения на своей территории представительств и учреждений системы ООН в случае соответствующей заинтересованности со стороны Организации.
Говоря о приоритетах развития страны, Фан Ван Зянг отметил, что XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама определил ряд прорывных направлений и решений, направленных на достижение двух столетних целей и построение страны, которая станет «более достойной и прекрасной», как завещал Президент Хо Ши Мин.
Для реализации этих целей Вьетнам активно обновляет модель экономического роста, совершенствует институциональную систему, а также завершил масштабную реорганизацию центрального и местного государственного аппарата в направлении компактности, эффективности и результативности.
Заместитель Премьер-министра предложил ООН продолжить оказание Вьетнаму поддержки в области политических консультаций, знаний, технологий и ресурсов, а также выразил надежду на скорейшее завершение подготовки Рамочной программы стратегического сотрудничества между Вьетнамом и ООН на период 2027–2031 годов.
Он также высоко оценил поддержку и сотрудничество Японии — родины госпожи Идзуми Накамицу — в вопросах развития Вьетнама, а также преодоления последствий войны, разминирования и ликвидации взрывоопасных пережитков войны.
Пользуясь случаем, Фан Ван Зянг высоко оценил роль госпожи Идзуми Накамицу и Секретариата ООН в продвижении диалога, укреплении доверия и расширении многостороннего сотрудничества в сфере разоружения. Он подтвердил неизменную позицию Вьетнама в поддержку разоружения и полного уничтожения ядерного оружия, а также выразил признательность за поддержку со стороны Секретариата ООН в период подготовки и успешного председательства Вьетнама на 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), состоявшейся в апреле–мае 2026 года.
Заместитель Премьер-министра подчеркнул готовность Вьетнама делиться с ООН и другими государствами опытом по ликвидации последствий войны, разминированию, обезвреживанию взрывоопасных пережитков войны, оказанию помощи пострадавшим и восстановлению затронутых территорий. Одновременно он выразил надежду на поддержку со стороны ООН в подготовке кадров по вопросам разоружения, особенно в контексте новых вызовов в сфере безопасности и технологий.
Со своей стороны Идзуми Накамицу отметила, что была глубоко впечатлена выступлением Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама на Диалоге Шангри-Ла. По её словам, изложенные в выступлении идеи во многом созвучны подходам и усилиям ООН по продвижению мира, сотрудничества и международного развития.
Она выразила мнение, что мир вступает в период стратегической трансформации, характеризующийся растущей разобщённостью и фрагментацией не только в сфере торговли, но и в области безопасности, политики и военных вопросов. В этих условиях Вьетнам, обладая нравственными и гуманистическими ценностями, сформировавшимися благодаря преодолению тяжёлых последствий войны и успешному развитию страны, способен играть важную роль как в рамках АСЕАН, так и в ООН, содействуя стабилизации обстановки и снижению напряжённости на региональном и глобальном уровнях.
Особо Идзуми Накамицу поблагодарила Вьетнам за успешное выполнение функций председателя 11-й Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, которую непосредственно возглавлял посол До Хунг Вьет, глава Постоянного представительства Вьетнама при ООН.
По её словам, государства-участники высоко оценили деятельность Вьетнама и проявили особое уважение к его председательству. Благодаря умелому и эффективному руководству Вьетнам внёс важный вклад в продвижение диалога, укрепление доверия, развитие содержательного обмена мнениями и усиление голоса средних и малых государств в международных усилиях по ядерному разоружению.
Говоря о сотрудничестве между Вьетнамом и ООН, Идзуми Накамицу подчеркнула, что Вьетнам является образцовым примером взаимодействия с ООН, высоко оценила направляющую и координирующую роль правительства страны и подтвердила, что Страновая группа ООН во Вьетнаме (UNCT) продолжит сопровождать и поддерживать Вьетнам в достижении целей развития и выполнении международных обязательств.
Она также выразила готовность содействовать более активному участию Вьетнама в международных программах подготовки специалистов в области разоружения, включая направления, связанные с новыми вызовами, такими как регулирование искусственного интеллекта.