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Заместитель Премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча приняла участие в церемонии открытия IV Данангского азиатского кинофестиваля
Выступая на церемонии открытия, заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча подчеркнула, что кинофестиваль постепенно утвердил свой авторитет, став важным мостом между вьетнамским кинематографом и странами региона, способствуя повышению международного статуса национального кино. По её словам, фестиваль является наглядным подтверждением последовательной политики Партии и Государства Вьетнама, рассматривающих культуру как духовную основу общества, внутренний ресурс, источник «мягкой силы» и важный фактор устойчивого развития. При этом кинематограф является не только видом искусства, но и перспективной отраслью культурной индустрии, способствующей продвижению образа страны и народа Вьетнама, а также созданию новых стимулов для развития государства в новую эпоху.
По словам заместителя Премьер-министра, для того чтобы кинематограф действительно стал ведущей отраслью культурной индустрии, а Данангский азиатский кинофестиваль продолжал укреплять свои позиции в последующие годы, необходимо сосредоточить усилия на ряде ключевых задач.
В частности, Министерству культуры, спорта и туризма совместно с Народным комитетом Дананга, профильными министерствами и ведомствами предстоит продолжить совершенствование нормативно-правовой базы, мобилизацию ресурсов и создание благоприятных условий для развития кино на основе таланта, творчества, современных технологий и международной интеграции. Необходимо и далее повышать уровень кинофестиваля, развивать киноиндустрию в тесной связи с культурой, туризмом и креативными индустриями, превращая Дананг в привлекательный и авторитетный региональный центр кино, а также в место, где будут регулярно встречаться кинематографисты и проходить международные кинособытия. Важной задачей также является стимулирование творческого потенциала деятелей искусства для создания новых произведений, обладающих высокой идейной и художественной ценностью и ярко выраженной вьетнамской самобытностью, способных завоевать признание как отечественной, так и международной аудитории. Одновременно необходимо формировать культурное сообщество зрителей, уважающих кинематограф, соблюдающих права интеллектуальной собственности и поддерживающих устойчивое развитие вьетнамской киноиндустрии.
Фам Тхи Тхань Ча отметила, что Правительство Вьетнама продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию национального кинематографа, создавая благоприятные условия для реализации творческих идей, широкого распространения значимых произведений, а также выявления, подготовки и развития молодых талантов.
Приветствуя участников фестиваля, заместитель председателя Народного комитета Дананга, председатель организационного комитета кинофестиваля Нгуен Тхи Ань Тхи заявила, что Данангский азиатский кинофестиваль представляет собой не только крупное культурное событие, но и имеет стратегическое значение для формирования культурного бренда города. По её мнению, проведение DANAFF IV позволит Данангу ещё раз подтвердить статус одного из ведущих центров проведения культурных, художественных и кинематографических мероприятий, а также внесёт вклад в дальнейшую интеграцию вьетнамского кино в региональное и мировое кинопространство.
Открывая фестиваль, председатель Вьетнамской ассоциации содействия развитию кинематографии, директор кинофестиваля и сопредседатель оргкомитета доктор Нго Фыонг Лан отметила, что после трёх успешных сезонов, проходивших под девизом «Мост Азии», DANAFF IV проходит под новой темой – «Мост из Азии в мир». Она отражает стремление превратить фестиваль в международную площадку, объединяющую вьетнамский, региональный и мировой кинематограф.
Помимо показа высококачественных кинолент, DANAFF IV нацелен на создание эффективной платформы для взаимодействия режиссёров, продюсеров, кинопрокатчиков и зарубежных партнёров, открывая новые возможности для международного сотрудничества и содействуя дальнейшему развитию вьетнамского кино в условиях глобальной интеграции.
Фестиваль проходит с 28 июня по 4 июля. В его программу вошёл 71 фильм, представленный в различных конкурсных и внеконкурсных секциях, включая «Конкурс азиатского кино», «Конкурс вьетнамского кино», «Панорама азиатского кино», «Современное вьетнамское кино», а также ряд мировых премьер.
В течение фестивальной недели зрители смогут познакомиться с лучшими фильмами конкурсной программы, специальными показами в рамках проектов «Современное вьетнамское кино», «Панорама азиатского кино», «Фокус на кино США», а также принять участие в международных конференциях, творческих встречах с известными деятелями кино и образовательных программах, предназначенных для молодых кинематографистов.