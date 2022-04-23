22 апреля 2022 года в здании правительства постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь принял заместителя министра иностранных дел Ватикана монсеньора Мирослава Вачовски по случаю его визита во Вьетнам для участия и сопредседательствовал на 9-м раунде заседания Совместной рабочей группы по Вьетнаму - Ватикану.

Постоянный вице-премьер Фам Бинь Минь выразил удовлетворение позитивным развитием отношений между Вьетнамом и Ватиканом, подчеркнул, что визиты и контакты высокопоставленных лидеров, встречи Совместной рабочей группы будут способствовать укреплению и удовлетворению общих интересов двух сторон, а также интересов вьетнамской католической общины.

Мирослав Вачовски поблагодарил вьетнамское правительство за прием и подтвердил, что Папа Франциск и Святой Престол всегда хотят, чтобы отношения между Вьетнамом и Ватиканом все больше и больше развивались, создавая условия для активного участия католической общины Вьетнама в развитии страны. Дипломат Ватикана также согласовал меры по развитию отношений между двумя сторонами в ближайшее время, особенно по увеличению регулярных контактов между двумя сторонами и сохранению существующих механизмов консультаций.

По этому случаю постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь передал приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня премьер-министру Святого Престола кардиналу Паролину посетить Вьетнам.

* В тот же день заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок и заместитель министра Мирослав Вачовски сопредседательствовали на 9-м раунде заседания Совместной рабочей группы Вьетнам-Ватикан.

На встрече Ха Ким Нгок озвучил основные характеристики социально-экономического положения Вьетнама. От имени правительства Вьетнама Ха Ким Нгок выразил признательность за решение Папы Франциска поддержать выделение 100.000 евро католической общине Вьетнама в период сложного развития эпидемии (август 2021 г.), высоко оценил поддержку Вьетнамской католической церковью «Фонда вакцин» и участие священников, монашествующих и мирян на передовой борьбы с эпидемией.

Заместитель министра Ха Ким Нгок подчеркнул, что последовательная политика Вьетнама заключается в уважении и гарантировании права народа на свободу вероисповедания и религии, создании условий для функционирования и развития католической общины Вьетнама.

Заместитель министра иностранных дел Ватикана Мирослав Вачовски передал самые теплые приветствия Папы Франциска вьетнамскому народу и благословил вьетнамскую католическую церковь, подтверждая учение Папы «живут по Евангелию в сердце нации», «хорошие миряне должны быть хорошими гражданами».

В рамках 9-го раунда стороны обменялись содержанием, касающимся проекта Положения о деятельности Постоянного посланника и Офиса Постоянного специального посланника Ватикана во Вьетнаме в соответствии с дорожной картой по поднятию отношений между Вьетнамом и Святым Престолом на новую высоту, договорились продолжать поддерживать регулярные обмены и контакты на всех уровнях в целях развития отношений между Вьетнамом и Ватиканом на основе сотрудничества, диалога и взаимного уважения.

В ходе визита во Вьетнам делегация Ватикана примет участие в ежегодном собрании Епископской конференции Вьетнама в 2022 году.