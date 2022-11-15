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Заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь, министр иностранных дел Буй Тхань Шон приняли губернатора штата Орегон

На встрече Фам Бинь Минь и Кейт Браун рассмотрели прогресс в отношениях между двумя странами после подписания обеими сторонами Письма о намерениях о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Вьетнама и штатом Орегон в 2015 году.
  Постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь принял губернатора штата Орегон, США, Кейт Браун. Фото: ВИА  
14 ноября в здании Правительства постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь принял губернатора штата Орегон, США, Кейт Браун, по случаю ее визита во Вьетнам.

На встрече Фам Бинь Минь и Кейт Браун рассмотрели прогресс в отношениях между двумя странами после подписания обеими сторонами Письма о намерениях о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Вьетнама и штатом Орегон в 2015 году.

Заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь сказал, что сотрудничество между двумя сторонами достигло многих конкретных результатов в традиционных областях, таких как экономика и торговля, образование и обучение, культура и т. д.

Заместитель премьер-министра Вьетнама подтвердил, что Вьетнам желает и дальше укреплять экономическое и торговое сотрудничество с Орегоном, и попросил губернатора Кейт Браун продолжать создавать благоприятные условия для экспорта вьетнамской сельскохозяйственной продукции в Орегон.

Губернатор Кейт Браун выразила удовлетворение визитом во Вьетнам в связи с тем, что обе стороны отмечают 10-летие установления вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства.

Губернатор сказала, что администрация президента Джо Байдена заинтересована в продвижении полупроводниковой промышленности, которая является одной из сильных отраслей промышленности штата Орегон, выразив пожелание, чтобы обе стороны использовали потенциал сотрудничества в этой области.

Губернатор Кейт Браун высоко оценила вьетнамскую общину в штате Орегон и выразила радость по поводу того, что 5 человек вьетнамского происхождения были избраны на важные посты в Палате представителей штата Орегон на последних выборах.

* В тот же день в здании министерства министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял г-жу Кэтрин Браун.

На встрече министр Буй Тхань Шон и губернатор Кэтрин Браун договорились продолжать содействовать реализации мер в ближайшее время по расширению нового пространства сотрудничества, соизмеримого с потенциалом двусторонних отношений.

Министр Буй Тхань Шон предложил американской стороне продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в Орегоне, чтобы она продолжала активно расти, внося более активный вклад в наведение моста для развития отношений между Вьетнамом и штатом Орегон.

Губернатор была рада сообщить, что Вьетнам в настоящее время является 8-м по величине экспортным рынком штата Орегон, объем которого в 2021 году достиг более 1 млрд. долл. США, многие крупные американские компании, такие как Nike, Intel, Columbia Sports... ведут бизнес и эффективно инвестируют во Вьетнам.

Губернатор Кэтрин Браун высоко оценила сотрудничество в области образования и обучения между двумя странами, и в то же время роль вьетнамской общины в штате Орегон, выразив уверенность, что молодое поколение лидеров штата Орегон, состав которого пополнился 5 американцами вьетнамского происхождения, победившими на недавних выборах в Палате представителей штата Орегон, будет продолжать способствовать дальнейшему развитию вьетнамско-американских отношений.

ВИА

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