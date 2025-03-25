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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра требует целенаправленных, смелых, санкционированных решений по развитию частного сектора

Вице-премьер Нгуен Чи Зунг 24 марта провел совещание с министерствами и ведомствами, на котором обсуждался проект развития частного сектора страны, отметив, что соответствующие решения должны быть целенаправленными, точными, достаточно смелыми и находиться в компетенции властей.
  Встреча в Ханое 24 марта. Фото: ВИA  
На встрече заместитель министра финансов Нгуен Дык Там рассказал о проекте министерства, который состоит из пяти ключевых разделов - обзор соответствующих механизмов и политики развития; оценка роста частного сектора за последнее время; международный опыт и уроки для Вьетнама; перспективы, цели, задачи и решения для развития частной экономики на следующем этапе; рекомендации и дорожная карта реализации.

Он сообщил, что на долю экономического сектора приходится около 51% ВВП Вьетнама, более 30% доходов государственного бюджета, более 30% общего оборота импорта-экспорта, почти 60% общего капитала социальных инвестиций и 82% рабочей силы. Однако 98% частных предприятий - это микро-, малые и средние предприятия с низким технологическим потенциалом, слабыми исследованиями и разработками (НИОКР), ограниченными инновациями и плохим корпоративным управлением. Их производительность, операционная эффективность и конкурентоспособность остаются низкими, а связи как внутри сектора, так и с сектором прямых иностранных инвестиций (ПИИ) отсутствуют.

Нгуен Тхуи Ань, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по политике и стратегии, подчеркнул необходимость «расшифровки» отношений между частным сектором и рыночной экономикой в целом, а также роли государства в формировании ее роста.

Заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг подчеркнула важность развития отечественных предприятий, способных развивать цепочки поставок и производственные сети страны.

Вице-премьер Нгуен Чи Зунг призвал к скорейшей доработке проекта, чтобы он соответствовал указаниям Политбюро, генерального секретаря партии и премьер-министра. После реализации он должен стать прорывом для сектора, устраняя барьеры и способствуя уверенности и энтузиазму бизнеса.

Это решение Политбюро, поэтому оно должно быть кратким, четким, конкретным, выполнимым и вполне осуществимым, заявил чиновник.

Он призвал Министерство финансов пересмотреть ключевые цели и направления политики, обеспечив, чтобы все показатели были хорошо просчитаны, реалистичны и опирались на лучшие международные практики.

Заместитель премьер-министра подчеркнул важность фискальных, монетарных и административных решений в качестве основных инструментов регулирования и облегчения рынка, минимизируя прямое государственное вмешательство, которое может исказить справедливость рынка или нарушить международные обязательства.

ВИА/ИЖВ

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