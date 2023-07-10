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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра требует строгого наказания за ННН-промысел

Канцелярия правительства выпустила документ, в котором излагаются указания заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга, сделанных им в ходе недавней телеконференции с руководителями 13 населенных пунктов дельты Меконга Канцелярия правительства выпустила документ, в котором излагаются указания заместителя премьер-министра Чан Лыу Куанга, сделанных им в ходе недавней телеконференции с руководителями 13 населенных пунктов дельты Меконга, в которых он потребовал более агрессивных действий по борьбе с незаконным, нерегулируемым и несообщаемым (ННН) промыслом.

Соответственно, заместитель премьер-министра Куанг потребовал тщательно подготовить планы и повестку дня перед предстоящей рабочей сессией с четвертой инспекционной группой Европейской комиссии (ЕК), чтобы к октябрю 2023 года снять предупреждение ЕК о «желтой карточке» в отношении экспорта вьетнамских морепродуктов.

Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, обороны и иностранных дел, а также соответствующие населенные пункты должны строго следовать указаниям премьер-министра по плану действий против ННН-промысла.

Министерству национальной обороны было предложено координировать свои действия с Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов, предлагая эффективные решения по предотвращению нарушения рыболовными судами иностранных вод.

Министерство общественной безопасности должно преследовать в судебном порядке лиц, причастных к тому, что вьетнамские рыболовные суда и рыбаки нарушают иностранные воды.

Заместитель премьер-министра также потребовал от Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов координировать работу с прибрежными населенными пунктами для эффективного выполнения их задач по защите и восстановлению водных ресурсов и разработке эффективных моделей смены профессии.

Местные власти должны усилить контроль над своими рыболовными флотами и координировать свои действия с компетентными органами для расследования и радикального наказания актов ННН- промысла, говорится в заключении.

Что касается завершения разработки программного обеспечения для борьбы с ННН-промыслом, заместитель премьер-министра Куанг поручил Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов совместно с Народным комитетом провинции Камау завершить эту работу в августе и рассмотреть возможность тиражирования программного обеспечения в других населенных пунктах.

ИЖВ/ВИА

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