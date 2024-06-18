НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра распорядился строго наказывать нарушителей правил рыболовства
Он подчеркнул, что необходимо серьезно отработать соответствующие документы Секретариата Центрального комитета партии и правительства, чтобы в скором времени снять предупреждение Европейской комиссии (ЕК) о «желтой карточке» в отношениии вьетнамских морепродуктов.
Местные власти должны оптимизировать свои ресурсы, усилить координацию с компетентными органами и внедрять гармоничные и радикальные решения, включая устранение нарушений, улучшение отслеживания, усиление инспекций и надзора за работой судов, а также поощрять выдающиеся примеры в борьбе, сказал чиновник.
Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, Вьетнам добился значительных успехов после семи лет усилий по снятию «ярлыка» незаконного промысла, в частности, завершил создание правовой базы, эффективно управляет рыболовными судами, обеспечивает надежную систему отслеживания, а также активизировал усилия правоохранительных органов.
Однако некоторые миссии отстают от рекомендаций ЕК из-за плохой осведомленности местных руководителей и рыбаков, ограничений в координации между органами власти, а также в проведении инспекций и рассмотрении нарушений и т.д.