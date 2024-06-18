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Заместитель премьер-министра распорядился строго наказывать нарушителей правил рыболовства

17 июня заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг приказал заинтересованным сторонам активизировать работу по информированию общественности о незаконном, несообщаемом и нерегулируемом рыбном промысле (ННН) и строго наказывать за незаконный промысел в иностранных водах.
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг на онлайн-конференции. Фото: ВИA  
На онлайн-конференции с министерствами, секторами и местными органами власти Чан Лыу Куанг, который также является главой Национального руководящего комитета по предотвращению и контролю ННН-промысла, отметил их усилия по борьбе с ННН-промыслом, который является важной и ключевой задачей всей политической системы.

Он подчеркнул, что необходимо серьезно отработать соответствующие документы Секретариата Центрального комитета партии и правительства, чтобы в скором времени снять предупреждение Европейской комиссии (ЕК) о «желтой карточке» в отношениии вьетнамских морепродуктов.

Местные власти должны оптимизировать свои ресурсы, усилить координацию с компетентными органами и внедрять гармоничные и радикальные решения, включая устранение нарушений, улучшение отслеживания, усиление инспекций и надзора за работой судов, а также поощрять выдающиеся примеры в борьбе, сказал чиновник.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, Вьетнам добился значительных успехов после семи лет усилий по снятию «ярлыка» незаконного промысла, в частности, завершил создание правовой базы, эффективно управляет рыболовными судами, обеспечивает надежную систему отслеживания, а также активизировал усилия правоохранительных органов.

Однако некоторые миссии отстают от рекомендаций ЕК из-за плохой осведомленности местных руководителей и рыбаков, ограничений в координации между органами власти, а также в проведении инспекций и рассмотрении нарушений и т.д.

ВИА/ИЖВ

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