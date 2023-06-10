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Заместитель премьер-министра распорядился любой ценой обеспечить вакцины для детей
Он вынес указание на фоне ряда возникающих проблем в деятельности по закупке вакцин.
Министр здравоохранения Дао Хонг Лан сообщила, что министерству поручено закупить и распределить вакцины в местности в рамках целевой программы медицинско-демографической программы на 2016-2020 годы.
После завершения этой программы в 2020 году министерство получило средства из государственного бюджета на работу по обеспечению вакцинами и другими препаратами, такими как АРВ, витамин А, на 2021 и 2022 годы.
Она сказала, что министерство надеется, что ему будет разрешено продолжить закупку вакцин для расширенной программы иммунизации, поскольку это эффективная схема, имеющая большое значение для женщин и детей.
Она сказала, что в последнее время министерство работало с рядом министерств, секторов и населенных пунктов над мерами по закупкам, торгам и переговорам о ценах на ряд видов вакцин.
Между тем заместитель директора департамента здравоохранения Хошимина Нгуен Ань Зунг указал на ряд юридических препятствий в работе. А конкретно, все вакцины в расширенной программе иммунизации находятся в списке препаратов для общенациональных централизованных торгов, поэтому механизма самостоятельных торгов на местах нет.
Нгуен Ань Зунг предложил, чтобы центральные власти выделили средства бюджета Министерству здравоохранения на проведение торгов и распределение вакцин, что сократит время закупки и доставки вакцин в страну.
Соглашаясь с Зунгом, директор Департамента здравоохранения Ханоя Чан Тхи Ньи Ха сказала, что на сегодняшний день в столице закончились некоторые вакцины в рамках расширенной программы иммунизации, но у города нет механизма для самостоятельной закупки вакцин.
Заместитель директора Национального института гигиены и эпидемиологии Зыонг Тхи Хонг сообщила, что на данный момент закончились девять из 11 видов вакцин для расширенной программы иммунизации.
Выступая на рабочем совещании, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха попросил Минздрав сосредоточиться на решении проблем с закупкой вакцин для программы.
Министерству иностранных дел было предложено работать с производителями, международными организациями и странами для поиска дополнительных поставок вакцин для программы.
Чан Хонг Ха поручил Министерству здравоохранения незамедлительно издать инструкцию по профилактике заболеваний и протоколы диагностики и лечения для медицинских учреждений при заболевании непривитых детей.