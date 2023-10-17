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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра проинспектировал стройку аэропорта Лонгтхань

По данным комитета, за последние восемь месяцев Донгнай передал инвестору 2532 гектара земли, выделенной для первого этапа, а передача оставшейся части, как ожидается, будет завершена в конце октября.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха осмотрел строительную площадку аэропорта Лонгтхань. Фото: ВИА  
16 октября заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха посетил строительную площадку международного аэропорта Лонгтхань в южной провинции Донгнай.

В тот же день на рабочей встрече с соответствующими сторонами Чан Хонг Ха предложил им запустить соревнование в работе, сосредоточив внимание на обеспечении прогресса, безопасности и качества стройки.

Подчеркнув важность построения аэропорта, чиновник попросил его инвестора – Корпорацию аэропортов Вьетнама (ACV) – усилить управление им и выбрать способных подрядчиков.

Провинции Донгнай необходимо в ближайшее время провести рабочие встречи с Министерством природных ресурсов и окружающей среды, чтобы устранить препятствия и завершить работу по выплате компенсации для выселения людей и их переселению, продолжил он.

О ходе реализации проекта вице-премьеру доложили ACV и Народный комитет Донгнай.

По данным комитета, за последние восемь месяцев Донгнай передал инвестору 2532 гектара земли, выделенной для первого этапа, а передача оставшейся части, как ожидается, будет завершена в конце октября.

Аэропорт Лонгтхань, который станет крупнейшим во Вьетнаме, по бюджету обойдется примерно в 336,63 трлн донгов (13,75 млрд долларов США). Его строительство разделено на три этапа.

На первом этапе будут построены взлетно-посадочная полоса и один пассажирский терминал, а также другие вспомогательные объекты стоимостью 109,1 трлн донгов для обслуживания 25 млн пассажиров и 1,2 млн тонн грузов в год.

После завершения строительства к 2050 году аэропорт сможет обслуживать 100 млн пассажиров и 5 млн тонн грузов в год.

Расположенный в 40 км к востоку от Хошимина, он, как ожидается, разгрузит международный аэропорт Таншоннят, который в настоящее время является крупнейшим в южном мегаполисе.

ВИА/ИЖВ

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