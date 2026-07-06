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Заместитель премьер-министра проверил подготовку к старту кампании по поиску останков павших бойцов в Хошимине

5 июля заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча проверила подготовку к церемонии запуска операции по поиску и сбору останков павших бойцов, которая состоится утром 6 июля в Парке культуры имени Ле Тхи Риенг в Хошимине.
  Заместитель Премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча поручила Командованию 7-го военного округа и Народному комитету города Хошимина тщательно и детально подготовить план поиска и перезахоронения останков павших военнослужащих. Фото: Суан Кху/ВИА  
5 июля заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча проверила подготовку к церемонии запуска операции по поиску и сбору останков павших бойцов, которая состоится утром 6 июля в Парке культуры имени Ле Тхи Риенг в Хошимине.

Как глава Национального руководящего комитета по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов Фам Тхи Тхань Ча ознакомилась со всей программой и организационным планом мероприятия.

Отметив особое значение церемонии, она поручила Командованию 7-го военного округа, Народному комитету Хошимина и их руководящим комитетам тщательно проверить каждый этап подготовки, чтобы мероприятие прошло безопасно, торжественно и в соответствии с вьетнамской традицией памяти о тех, кто пожертвовал собой ради Отечества.

Заместитель премьер-министра подчеркнула, что церемония должна продемонстрировать высочайшее чувство ответственности и благодарности Партии и Государства по отношению к павшим бойцам и их семьям.

Она поручила организаторам пригласить на церемонию всех свидетелей исторических событий и представителей сил, участвующих в поиске, сборе и идентификации останков павших бойцов. Она также потребовала тщательно подготовить обряды воскурения благовоний и поминовения как на месте эксгумации, так и во временном месте хранения останков, обеспечив их уважительное проведение в соответствии с культурными традициями Вьетнама.

Говоря о предстоящей операции по сбору останков, Фам Тхи Тхань Ча поручила 7-му военному округу и властям Хошимина разработать детальные процедуры, охватывающие эксгумацию, сбор останков, отбор образцов для экспертизы, сохранение останков и личных вещей, а также проведение поминальных церемоний перед перезахоронением павших бойцов на кладбищах.

Она подчеркнула, что работы должны выполняться квалифицированными специалистами с предельной тщательностью, чтобы не был упущен ни один важный признак. Соответствующим ведомствам также было поручено регулярно докладывать о ходе работ Национальному руководящему комитету и оперативно сообщать о любых вопросах, требующих указаний.

Особое внимание Фам Тхи Тхань Ча уделила установлению личности обнаруженных останков. Она призвала расширить взаимодействие со специализированными органами для анализа личных вещей и другой имеющейся информации, а также поручила местным властям как можно раньше собрать образцы ДНК у родственников павших бойцов, чтобы содействовать идентификации.

Она также потребовала активизировать информационно-разъяснительную работу о поиске и сборе останков как в стране, так и за рубежом, подчеркивая неизменную приверженность Партии, Государства и армии делу увековечения памяти тех, кто пожертвовал собой ради национального освобождения и воссоединения Вьетнама.

По результатам расследований предварительно установлено несколько предполагаемых массовых захоронений, где, как считается, находятся останки бойцов, погибших во время Генерального наступления и восстания весной Маутхан 1968 года на территории, которую ныне занимает Парк культуры имени Ле Тхи Риенг в квартале Хоахынг.

Это наступление, широко известное на Западе как Тетское наступление, стало одной из крупнейших военных кампаний против американских войск.


ИЖВ/ВИА

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Премьер-министр Ле Минь Хынг: поиск останков павших бойцов будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден последний из них

Утром 6 июля Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в церемонии начала поисковых работ по обнаружению и эксгумации останков павших бойцов, состоявшейся в парке Ле Тхи Риенг квартала Хоахынг Хошимина.
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