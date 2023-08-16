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Заместитель премьер-министра принял руководителя китайской провинции Юньнань
Отметив новые шаги в развитии сотрудничества между вьетнамскими населенными пунктами и провинцией Юньнань за последнее время, вице-премьер Чан Лыу Куанг подтвердил последовательную политику Вьетнама по укреплению дружественного соседства и всестороннего сотрудничества с Китаем.
Он подчеркнул, что правительство Вьетнама всегда придает большое значение и готово поддерживать и создавать условия для развития дружбы и сотрудничества между населенными пунктами двух стран, включая приграничные населенные пункты Вьетнама и Юньнани.
Вице-премьер Чан Лыу Куанг предложил провинции Юньнань тесно координировать работу с вьетнамскими министерствами, отраслями и населенными пунктами для конкретизации общих представлений, достигнутых лидерами двух партий и стран, особенно общих представлений на высоком уровне между Генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и Генеральным секретарем Коммунистической партии Китая, Председателем КНР Си Цзиньпином в октябре 2022 года; эффективно применять существующие механизмы и рамки сотрудничества; стремиться к тому, чтобы в ближайшие годы объем торговли между населенными пунктами Вьетнама и Юньнань достиг 5 млрд. долл. США; укреплять связность железнодорожной и автомобильной транспортной инфраструктуры; расширять сотрудничество в сфере туризма; обмениваться опытом в области борьбы с бедностью и устойчивого развития.
Вице-премьер Чан Лыу Куанг также выразил надежду, что обе стороны будут тесно координировать действия по управлению и охране границы в соответствии с тремя документами о сухопутной границе и соответствующими соглашениями, а также продолжать строить мирную и стабильную границу между двумя странами.
В свою очередь, секретарь провинциального партийного комитета китайской провинции Юньнань Ван Нин подтвердил, что Юньнань придает большое значение дружественному сотрудничеству с населенными пунктами Вьетнама и готов работать с вьетнамскими населенными пунктами для успешной реализации общих представлений высших руководителей Китая и Вьетнама, а также общих представлений Юньнани с министерствами и ведомствами и населенными пунктами Вьетнама, достигнутых во время его визита во Вьетнам в марте 2023 года.
Он предложил обеим сторонам эффективно поддерживать роль механизмов сотрудничества; активизировать торгово-экономические связи; укреплять инфраструктурные связи; тесно сотрудничать в таких областях, как подготовка кадров, борьба с бедностью, охрана окружающей среды, устойчивое развитие; расширять отношения в области здравоохранения, культуры, образования и туризма, способствуя дальнейшему углублению китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.