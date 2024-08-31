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Заместитель премьер-министра принял министра малых и средних предприятий и стартапов Южной Кореи

29 августа в Ханое заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон принял министра малых и средних предприятий и стартапов Южной Кореи О Ён Чжу.

 

Буй Тхань Шон выразил свою радость в связи с процветающими отношениями между Вьетнамом и Республикой Корея (РК), отметив растущее политическое доверие и значительный прогресс в двустороннем сотрудничестве во всех секторах, особенно в экономике.

Признавая значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества, он призвал обе стороны поощрять корейские предприятия к расширению инвестиций во Вьетнам, особенно в таких развивающихся областях, как искусственный интеллект (ИИ), зеленая экономика, цифровая экономика и цифровая трансформация. Он также подчеркнул необходимость развития сотрудничества между их малыми и средними предприятиями (МСП) и стартапами.

Буй Тхань Шон попросил РК продолжать поддерживать Вьетнам в развитии высококачественных человеческих ресурсов в области производства полупроводников и высоких технологий, которые имеют решающее значение для роста страны Юго-Восточной Азии. Он также предложил двум странам усилить сотрудничество в области обучения, наращивания потенциала, обмена знаниями и инновациями, а также осуществлять более практические мероприятия по объединению их экосистем инновационных стартапов.

Со своей стороны, министр О Ён Чжу выразила пожелание, чтобы вьетнамские и корейские предприятия, особенно малые и средние предприятия и стартапы, усилили совместную работу по развитию новых технологий, таких как искусственный интеллект, цифровые технологии и инновации, тем самым способствуя общему развитию связей между РК и Вьетнамом.

Министр подтвердила, что ее министерство будет продолжать делиться опытом в создании экосистемы стартапов и оказывать политическую поддержку для облегчения двустороннего сотрудничества, позволяя МСП обеих стран расширять сотрудничество и инвестиции.

Ранее, во второй половине дня 28 августа, постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву провел встречу с корейским министром и представителями различных вьетнамских и корейских предприятий, работающих в секторах производства программного обеспечения, ИТ, искусственного интеллекта, образовательных технологий, здравоохранения и других.

На встрече Нгуен Минь Ву высоко оценил деловую активность и вклад корейских предприятий в социально-экономическое развитие Вьетнама и выразил надежду, что они продолжат расширять свои инвестиции в страну, поддерживать вьетнамские фирмы в присоединении к цепочке создания стоимости и будут вести свою деятельность с эффективностью, устойчивостью, социальной ответственностью и охраной окружающей среды.
О Ён Чжу отметила, что у вьетнамско-корейского сотрудничества остается значительный потенциал, особенно в экономической сфере.

Она выразила благодарность правительству Вьетнама за постоянную поддержку и создание благоприятных условий для иностранных инвесторов, в том числе корейских компаний, для эффективной и устойчивой работы во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

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