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Заместитель премьер-министра принял генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда
Высоко оценив деятельность офиса ППТС во Вьетнаме, Куанг выразил надежду, что Вьетнам и ППТС продолжат сотрудничество в области подготовки международных экспертов-юристов, а также повышения квалификации вьетнамских чиновников, государственных служащих и юристов.
Он предложил ППТС продолжить прием вьетнамских студентов на стажировку в его офисе и рассмотреть возможность предоставления вьетнамским кандидатам возможности работать в офисе ППТС и его штаб-квартире в Гааге.
Глава правительства выразил свое удовлетворение тем, что 1 августа Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, посвященную 125-летию основания ППТС, автором которой был Вьетнам, и страна внесла значительный вклад в ее содержание.
По его словам, в последние годы вьетнамские эксперты в области права получили международное признание: они были избраны в состав Комиссии международного права на срок полномочий 2017-2022 и 2023-2027 годов.
Вьетнам также выдвигал кандидатуры арбитров в ППТС в 2012 и 2018 годах, в том числе экспертов из министерств юстиции, планирования и инвестиций, иностранных дел, а также Верховного народного суда, добавил Куанг.
Чепелак, в свою очередь, поблагодарил Вьетнам за спонсорство резолюции, приуроченной к 125-летию основания ППТС.
Стороны также договорились о совместном проведении мероприятий, посвященных этому событию, во Вьетнаме, регионе и мире.
Он проинформировал принимающую сторону о деятельности представительства РСА во Вьетнаме и его дальнейших планах, касающихся проведения учебных курсов и семинаров для государственных служащих, юристов и руководителей государственных корпораций и предприятий, а также возможностей стажировки студентов в этом представительстве.