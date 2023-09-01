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Заместитель премьер-министра принял генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда

31 августа заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг устроил в Ханое прием для генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда (ППТС) Марчина Чепелака
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг (справа) устроил 31 августа в Ханое прием в честь генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда (ППТ) Марчина Чепелака. Фото: ВИА
31 августа заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг устроил в Ханое прием для генерального секретаря Постоянной палаты третейского суда (ППТС) Марчина Чепелака, находящегося с визитом во Вьетнаме по случаю первой годовщины открытия офиса ППТС в этой стране.

Высоко оценив деятельность офиса ППТС во Вьетнаме, Куанг выразил надежду, что Вьетнам и ППТС продолжат сотрудничество в области подготовки международных экспертов-юристов, а также повышения квалификации вьетнамских чиновников, государственных служащих и юристов.

Он предложил ППТС продолжить прием вьетнамских студентов на стажировку в его офисе и рассмотреть возможность предоставления вьетнамским кандидатам возможности работать в офисе ППТС и его штаб-квартире в Гааге.

Глава правительства выразил свое удовлетворение тем, что 1 августа Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, посвященную 125-летию основания ППТС, автором которой был Вьетнам, и страна внесла значительный вклад в ее содержание.

По его словам, в последние годы вьетнамские эксперты в области права получили международное признание: они были избраны в состав Комиссии международного права на срок полномочий 2017-2022 и 2023-2027 годов.

Вьетнам также выдвигал кандидатуры арбитров в ППТС в 2012 и 2018 годах, в том числе экспертов из министерств юстиции, планирования и инвестиций, иностранных дел, а также Верховного народного суда, добавил Куанг.

Чепелак, в свою очередь, поблагодарил Вьетнам за спонсорство резолюции, приуроченной к 125-летию основания ППТС.

Стороны также договорились о совместном проведении мероприятий, посвященных этому событию, во Вьетнаме, регионе и мире.

Он проинформировал принимающую сторону о деятельности представительства РСА во Вьетнаме и его дальнейших планах, касающихся проведения учебных курсов и семинаров для государственных служащих, юристов и руководителей государственных корпораций и предприятий, а также возможностей стажировки студентов в этом представительстве.

ИЖВ/ВИА

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