Заместитель премьер-министра призывает увеличить японские инвестиции во Вьетнам

Заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь выразил надежду, что японские лидеры будут поощрять местные предприятия к увеличению инвестиций и диверсификации цепочек поставок во Вьетнаме.

Заместитель премьер-министра Минь сделал заявление во время встреч с японскими лидерами в рамках своей поездки в Японию для участия в 27-й Международной конференции по будущему Азии, которая пройдет 26-27 мая.

Заместитель премьер-министра Вьетнама нанес визит вежливости премьер-министру Японии Кисиде Фумио, встретился со спикером Палаты представителей Хосодой Хироюки, председателем Палаты советников Санто Акикой, председателем Союза парламентской дружбы Японии и Вьетнама Никаем Тосихиро, генеральным секретарем Либерально-демократическая партия Тосимицу Мотэги и руководителем отдела по связям с общественностью партии Таро Коно, министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси, министром экономики, торговли и промышленности Хагиуда Коити, а также губернаторами префектур Канагава, Гунма и других.

Заместитель премьер-министра Минь подтвердил, что Вьетнам всегда считает Японию ведущим стратегическим партнером, и выразил надежду, что обе стороны продолжат плодотворно реализовывать основные соглашения и общие взгляды, достигнутые во время взаимных визитов премьер-министра Фам Минь Тьиня и его японского коллеги Кисиды, создавая основу для роста двусторонних отношений.

Он также предложил сторонам продолжить обмен делегациями, особенно по партийным, государственным и парламентским каналам.

Заместитель премьер-министра Минь призвал японских лидеров создать оптимальные условия для вьетнамской общины, активизировать сотрудничество между населенными пунктами, культурные и межличностные обмены, а также объединить усилия в праздновании 50-летия двусторонних дипломатических отношений в 2023 году.

Лидеры принимающей стороны подчеркнули, что Япония придает большое значение отношениям с Вьетнамом, и высоко оценили достижения страны в социально-экономическом развитии и борьбе с COVID-19, а также ее возрастающие позиции и роль в регионе и мире.

Они также высоко оценили значительный вклад вьетнамского сообщества в развитие Японии.

Вспоминая о своем недавнем визите во Вьетнам, премьер-министр Кисида пообещал, что будет работать над ускорением реализации договоренностей, заключенных в ходе визитов руководителей двух стран.

Со своей стороны Хосода и Санто пообещали активизировать обмены между законодательными органами двух стран, заявив, что надеются на усиление координации на региональных и международных межпарламентских форумах, а также поддерживают правительство Японии в реализации всестороннего, широкого и интенсивного сотрудничества с Вьетнамом.

Между тем, Никай предложил активизировать сотрудничество на местах, культурные связи и народную дипломатию между молодыми лидерами и молодежью двух стран, особенно по случаю 50-летия.

Он сказал, что надеется возглавить делегацию во Вьетнаме для развития народной дипломатии.

Хаяси и Хагиуда высоко оценили решимость вьетнамского правительства создать открытую и прозрачную инвестиционную среду, его обязательства перед инвесторами и его решительные действия, направленные на то, чтобы помочь японским фирмам справиться с трудностями.

Министры подтвердили свою готовность делиться знаниями и опытом в области индустриализации, договорились работать вместе с Вьетнамом над расширением сотрудничества в области инноваций, технологий, цифровой трансформации и реагирования на изменение климата.

Они пообещали ускорить процедуры, чтобы открыть двери для вьетнамского лонгана в Японии, и вскоре восстановить сообщение между двумя странами.

Губернаторы префектур обязались и далее поощрять местные предприятия к увеличению инвестиций во Вьетнам, принимать больше вьетнамских рабочих, укреплять партнерские отношения между населенными пунктами и организовывать регулярные культурные обмены со страной Юго-Восточной Азии.

Заместитель премьер-министра Минь также встретился с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Совета международных обменов дружбы (FEC), которые пообещали продолжить координацию в устранении препятствий для проектов ОПР.