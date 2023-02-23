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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра призвал GEAPP оказать поддержку Вьетнаму в энергетическом переходе

На приеме в Ханое для генерального директора GEAPP Саймона Харфорда заместитель премьер-министра Ха отметил, что Вьетнам желает получать консультации и техническую поддержку от международных партнеров во время реализации JETP. Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха 22 февраля призвал международных партнеров, в том числе Глобальный энергетический альянс для людей и планеты (GEAPP), предоставить дальнейшие консультации и поддержку Вьетнаму в разработке политики и создании оптимальной правовой среды для проектов по энергетическому переходу в рамках Соглашения о партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP).

На приеме в Ханое для генерального директора GEAPP Саймона Харфорда заместитель премьер-министра Ха отметил, что Вьетнам желает получать консультации и техническую поддержку от международных партнеров во время реализации JETP.

В частности, Вьетнам призывает к помощи в строительстве морских центров ветроэнергетики и интеллектуальных систем передачи, которые доступны вьетнамскому народу, добавил он.

В ответ Харфорд проинформировал заместителя премьер-министра об итогах своих рабочих встреч с представителями некоторых министерств и партнеров во Вьетнаме, в ходе которых они определили конкретные потребности в поддержке в реализации JETP, а также модернизации энергетического сектора.

Он назвал энергетический переход сложным и долгосрочным процессом и пообещал, что GEAPP станет долгосрочным партнером, готовым дать совет и помочь Вьетнаму с подходящими решениями.

По его словам, GEAPP также привлечет больше международных партнеров в области технологий, финансов и управления, чтобы позволить Вьетнаму использовать больше экологически чистых источников энергии, продвигать производство и создавать рабочие места в новых секторах, тем самым занимая лидирующие позиции в регионе в области возобновляемых источников энергии.

ВИА/ИЖВ

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