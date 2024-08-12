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Заместитель премьер-министра призвал совершенствовать систему мониторинга судов
Он попросил Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) скоординировать свои действия с Министерством информации и коммуникаций (MIC), Министерством национальной обороны и другими министерствами и ведомствами, чтобы сосредоточиться на устранении технических препятствий для консолидации системы, что должно быть сделано к 20 августа.
Министр сельского хозяйства и развития сельских районов примет решение о создании межсекторальной рабочей группы, в состав которой войдут представители министерств и ведомств и которая будет заниматься консультированием и решением технических вопросов, а также руководить внедрением нормативных актов, связанных с VMS, на различных уровнях.
Между тем, MIC объединит усилия в проверке поставок спутникового оборудования и услуг, сказал Чан Лыу Куанг, отметив, что VMS должны оставаться на связи в преддверии предстоящей проверки делегацией ЕК.
С организациями и частными лицами, нарушившими закон, необходимо строго обращаться в соответствии с правовыми нормами, заявил чиновник министерства общественной безопасности.
Министерство иностранных дел попросили предоставить соответствующую информацию для MARD, чтобы обеспечить законную работу рыболовных судов в водах, регулируемых вьетнамским и международным законодательством, которая должна быть завершена не позднее 15 августа.
Министерство национальной обороны поручит компетентным силам усилить проверки и надзор за системой VMS.
Народным комитетам городов и провинций настоятельно рекомендовано до 31 августа провести проверку и дополнить IT-оборудование для обеспечения работы системы в агентствах по управлению морепродуктами и рыболовецких портах в населенных пунктах