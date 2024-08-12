Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра призвал совершенствовать систему мониторинга судов

Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования, управления и бесперебойной и эффективной работы системы мониторинга судов (VMS), говорится в уведомлении, недавно опубликованном Канцелярией правительства.
  Система мониторинга судов (VMS), установленная на рыболовных судах рыбаков провинции Ниньтхуан. Фото: ВИA  
Заместитель премьер-министра назвал ключевой задачей на период до конца этого года отмену предупреждения Европейской комиссии (ЕК) о "желтой карточке" в отношении вьетнамских морепродуктов, говорится в документе от 10 августа, посвященном его выводам на недавнем совещании по реализации решений для распутывания узлов в системе.

Он попросил Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) скоординировать свои действия с Министерством информации и коммуникаций (MIC), Министерством национальной обороны и другими министерствами и ведомствами, чтобы сосредоточиться на устранении технических препятствий для консолидации системы, что должно быть сделано к 20 августа.

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов примет решение о создании межсекторальной рабочей группы, в состав которой войдут представители министерств и ведомств и которая будет заниматься консультированием и решением технических вопросов, а также руководить внедрением нормативных актов, связанных с VMS, на различных уровнях.

Между тем, MIC объединит усилия в проверке поставок спутникового оборудования и услуг, сказал Чан Лыу Куанг, отметив, что VMS должны оставаться на связи в преддверии предстоящей проверки делегацией ЕК.

С организациями и частными лицами, нарушившими закон, необходимо строго обращаться в соответствии с правовыми нормами, заявил чиновник министерства общественной безопасности.

Министерство иностранных дел попросили предоставить соответствующую информацию для MARD, чтобы обеспечить законную работу рыболовных судов в водах, регулируемых вьетнамским и международным законодательством, которая должна быть завершена не позднее 15 августа.

Министерство национальной обороны поручит компетентным силам усилить проверки и надзор за системой VMS.

Народным комитетам городов и провинций настоятельно рекомендовано до 31 августа провести проверку и дополнить IT-оборудование для обеспечения работы системы в агентствах по управлению морепродуктами и рыболовецких портах в населенных пунктах 

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек ЦК КПВ, Президент государства принял верительные грамоты у новых послов во Вьетнаме

Генсек ЦК КПВ, Президент государства принял верительные грамоты у новых послов во Вьетнаме

12 августа в Ханое Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принял послов Аргентины, Алжира, Германии и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые прибыли для вручения верительных грамот.
ПОДРОБНЕЕ

Top