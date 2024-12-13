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Заместитель премьер-министра призвал приложить дополнительные усилия для исключения Вьетнама из «серого» списка по отмыванию денег

Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок 12 декабря призвал министерства и сектора сделать все возможное для выполнения 17 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), чтобы исключить Вьетнам из списка юрисдикций, находящихся под усиленным контролем (серый список), связанных с отмыванием денег.
  Заместитель премьер-министра Хо Дык Фок выступает на заседании Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег 12 декабря. Фото: ВИA  
FATF включила Вьетнам в этот список в июне 2023 года. Сразу после этого Государственный банк Вьетнама (SBV) подготовил и представил на подпись премьер-министру решение 194/QD-TTg, провозглашающее Национальный план действий по реализации обязательств правительства по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Хо Дык Фок, возглавляющий Руководящий комитет по борьбе с отмыванием денег, подчеркнул, что министерствам и секторам необходимо определить приоритетность ресурсов для реализации плана действий, принятого FATF; обратить внимание на режим отчетности, чтобы отчеты были полными и яркими; уведомлять о результатах реализации и обращаться за технической поддержкой в Азиатско-Тихоокеанскую группу по отмыванию денег (APG) каждые 3 месяца и на специальной основе по запросу, через SBV - постоянное агентство Руководящего комитета.

Он призвал министерства и сектора активно изучать рекомендации FATF и их методологию, требования совместной группы FATF/APG, а также документы, предоставленные центральным банком, для их выполнения и подготовки отчетов для отправки в FATF/APG.

Заместитель премьер-министра поручил центральному банку собирать информацию от министерств и секторов для ежеквартального отчета премьер-министру, а также оперативно связываться со странами, которые были включены в серый список и исключены из него, для организации обменов опытом по соответствующим темам.

Кроме того, Хо Дык Фок поручил Министерству иностранных дел и соответствующим министерствам и секторам выделить квалифицированный персонал для перевода специализированных документов, чтобы обеспечить точность и эффективность.

Все эти усилия призваны продемонстрировать FATF, что Вьетнам стремится к выполнению рекомендованных действий, начиная с разработки юридических документов и заканчивая соблюдением правовых норм, включая начало судебных разбирательств и расследований по делам об отмывании денег, добавил он.

Заместитель губернатора SBV Фам Тьен Зунг заявил, что к моменту представления второго отчета о ходе выполнения (PR2) в сентябре 2024 года сроки выполнения восьми из 17 мероприятий истекли. Несмотря на определенные усилия, согласно оценке совместной группы FATF/APG, во Вьетнаме 16 из 17 действий отмечены как «не завершенные», и только одно - как «частично завершенное». Учитывая ограниченный прогресс, APG сообщила, что FATF рассматривает возможность включения Вьетнама в список стран с юрисдикциями высокого риска, в отношении которых действует призыв к действию (черный список).

Представители министерств и секторов обсудили вопросы, связанные с координацией усилий; выполнением действий, принятых FATF; совершенствованием правовой системы; распространением информации для повышения осведомленности населения в области правовых знаний; инспекцией, надзором и борьбой с преступлениями. Они также сосредоточились на изучении и использовании международного опыта для дальнейшего повышения эффективности предотвращения и контроля отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

ВИА/ИЖВ

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