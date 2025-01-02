Заместитель премьер-министра призвал МИК продвигать цифровую инфраструктуру и применение искусственного интеллекта

Выступая на итоговой конференции Министерства информации и коммуникаций (МИК) по итогам года в Ханое 29 декабря, Хо Дык Фок сказал, что в соответствии с решением 57-NQ/TW, подписанным генеральным секретарем партии То Ламом, о прорывах в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, МИК должен обеспечить прорыв в области использования ресурсов и стимулировать экономический рост, что является его ключевой задачей на предстоящий период.

В то же время, сектору необходимо сосредоточиться на продвижении цифровых технологий, применении информационно-коммуникационных технологий для ускорения развития цифровой экономики, одновременно информируя общественность о концепции цифровой экономики, чтобы способствовать ее росту, сказал он, подчеркнув, что нынешняя эра определяется технологией искусственного интеллекта, которая должна сопровождаться большими данными, блокчейном, облачными вычислениями, цифровой инфраструктурой, методами управления и навыками рабочей силы.

По его словам, сектор также должен сосредоточиться на борьбе с вредной и ложной информацией, распространяемой через трансграничные платформы социальных сетей, одновременно усиливая проверки и устраняя нарушения в журналистике и деятельности СМИ.

Заместитель премьер-министра отметил, что при реализации резолюции № 18-NQ/TW об упорядочении и реструктуризации организационного аппарата политической системы МИК и Министерство науки и технологий объединятся, чтобы сформировать Министерство науки, технологий и коммуникаций. Он подтвердил, что новое министерство придаст новую силу, новую миссию и повысит эффективность работы. По его словам, оба министерства опираются на общую основу в области технологий, полагая, что благодаря объединенному опыту в области информации и коммуникаций и основному вниманию к технологиям новое министерство будет работать более эффективно, оказывая более глубокое и сильное воздействие.

Хо Дык Фок высоко оценил достижения МИК в 2024 году, отметив, что рейтинг электронного правительства Вьетнама в 2024 году поднялся на 71-ю позицию из 193 стран, увеличившись на 15 позиций по сравнению с 2022 годом. Доля домохозяйств, использующих волоконно-оптические кабели, достигла 85%, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года (79%). Число абонентов мобильной широкополосной связи достигло 94 на 100 человек, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно составляло 85,7 абонентов.

По словам министра МИК Нгуен Мань Хунга, к 2030 году, чтобы внести свой вклад в усилия страны по вступлению в новую эру процветания и развития, цифровая инфраструктура, технологии, промышленность и преобразования Вьетнама должны войти в число 50 крупнейших в мире, а некоторые отрасли - в число 20-30 крупнейших. По его словам, эта амбициозная цель необходима для стимулирования развития Вьетнама, создания прочной основы для национального роста, цифровой трансформации и продвижения как цифровой, так и социальной экономики.