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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра посетил религиозные организации в Ханое и поздравил их с Рождеством

Постоянный заместитель премьер-министра Вьетнама Нгуен Хоа Бинь 22 декабря посетил резиденцию архиепископа Ханоя, Евангелическую церковь Вьетнама (Север) и Комитет солидарности вьетнамских католиков, чтобы поздравить их с Рождеством 2024 года и наступающим Новым 2025 годом.
  Постоянный вице-премьер Нгуен Хоа Бинь (слева) преподносит подарок на Рождество Центральному комитету солидарности вьетнамских католиков 22 декабря. Фото: ВИA  
В резиденции архиепископа Ханоя Нгуен Хоа Бинь рассказал о политике партии и государства, направленной на поддержку развития христианства, поощрение его последователей к совершению добрых дел, выполнению своих гражданских обязанностей и внесению вклада в экономическое развитие, служащее процветанию нации.

Заместитель премьер-министра сообщил, что партия и государство согласились разрешить Святому Престолу открыть офис постоянного папского представителя в Ханое. Он также отметил, что поднятие дипломатических отношений с Ватиканом на новый уровень отражает растущий престиж Вьетнама на международной арене, где многие страны высоко оценивают его роль и признают его как мирную, дружественную нацию, готовую быть другом для всех стран.

 

В ответ архиепископ Ву Ван Тхиен поблагодарил власти за постоянную поддержку, которая способствовала различным видам церковной деятельности, таким как обучение духовенства, перевод священников и строительство церквей. Церковь рада вносить свой вклад в социальное благополучие, особенно тех, кто находится в трудных обстоятельствах.

 

Он сказал, что церковь внимательно следит за выполнением указаний Генерального секретаря партии на 2025 год и часто молится о прогрессе и развитии страны.

 

В Евангелической церкви Вьетнама (Север) Нгуен Хоа Бинь выразил радость по поводу улучшения жизни протестантской общины. Он подтвердил, что руководство партии и государства всегда с уважением относится к религиозной жизни народа, и выразил надежду, что Церковь вместе со своим главой и другими пасторами будет продолжать заботиться о духовной жизни последователей, направлять их на добрые дела и сопровождать нацию.

 

Он поблагодарил Церковь за многочисленные значимые действия, направленные на поддержку и оказание помощи протестантам и народу в преодолении трудностей во время стихийных бедствий и эпидемий.

 

От имени руководства партии и государства Нгуен Хоа Бинь пожелал протестантским деятелям и последователям счастливого Рождества и Нового года.

 

По словам пастора Буй Ван Шона, главы Евангелической церкви Вьетнама (Север), Церковь, признанная государством в качестве юридического лица в 1954 году, распространилась на 28 провинций и городов от Куангбиня на север, имея более 200 000 последователей и более 800 высокопоставленных лиц и пасторов.

По этому случаю Нгуен Хоа Бинь также посетил Комитет солидарности вьетнамских католиков и передал рождественские поздравления.

 

Священник Чан Суан Мань, председатель Центрального комитета солидарности вьетнамских католиков, выразил благодарность партии и государству за постоянную поддержку Комитета, являющегося надежным членом Отечественного фронта Вьетнама.

 

Он подтвердил, что как он лично, так и Комитет на всех уровнях будут продолжать поощрять католическую общину, как внутри страны, так и за рубежом, к эффективному осуществлению политики партии и законов государства, участию в патриотических движениях и внесению большего вклада в дело строительства и защиты страны.


ВИА/ИЖВ

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