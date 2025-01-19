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Заместитель премьер-министра обозначил пять ключевых задач по формированию международных финансовых центров
Он поблагодарил отечественных и зарубежных докладчиков и экспертов за их точное понимание, практические исследования и ценные предложения в изучении и формировании этих центров, сказав, что Вьетнам будет впитывать этот международный опыт и предложения для развития этих объектов, тем самым стимулируя социально-экономический рост.
Что касается человеческих ресурсов, Нгуен Хоа Бинь подчеркнул необходимость быстрого обучения и отправки экспертов за границу для получения глобального практического опыта, сказав, что это обеспечит достаточное предложение профессионалов в области управления, эксплуатации, управления рисками и разрешения споров в финансовых центрах.
По его словам, министерства, отрасли и местные органы власти должны оперативно завершить развитие инфраструктуры и создать комплексную экосистему для обслуживания финансовых центров, подчеркнув, что необходимо с самого начала выбрать правильное направление развития, соответствующее условиям и ориентации Вьетнама, например, развитие финтеха и блокчейна.
Он призвал международных экспертов и инвесторов продолжать сотрудничать с Вьетнамом в области подключения, мобилизации и привлечения инвестиций, стремясь к быстрому созданию и развитию международных финансовых центров в стране.
По словам председателя Народного комитета Хошимина Фан Ван Мая, город является ведущим центром финансовых услуг Вьетнама, с самыми высокими темпами внедрения финтех-технологий и финансовой экосистемой, в которой сосредоточено более 50% финтех-стартапов в стране. Южный центр также может похвастаться квалифицированной рабочей силой и высококвалифицированными программистами по конкурентоспособной стоимости по сравнению с другими странами региона, что дает ему потенциал для создания отличительных продуктов и преимуществ для международного финансового центра.
Он подчеркнул, что Хошимин и Дананг могут использовать свои уникальные местные преимущества, чтобы сотрудничать и поддерживать друг друга в развитии финансовых центров в будущем.\
По словам заместителя председателя Народного комитета города Дананг Хо Ки Мина, модель финансового центра в Дананге будет представлять собой многокомпонентную экосистему, включающую международные финансовые услуги; финтех- и техфин-услуги, которые предлагают программные и прикладные платформы для обработки платежей, торговли криптовалютными активами; услуги по поддержке инвестиций и развития бизнеса, а также коммунальные услуги, такие как аудит, бухгалтерский учет, юридический и налоговый консалтинг, таможня и другие.
Дананг выделил два чистых земельных участка общей площадью почти 16 гектаров, расположенных в благоприятных местах с первоклассной инфраструктурой Вьетнама, для создания многофункционального комплекса, высококлассных офисов и курортов, а также зон финтех-услуг, сказал он.
Международные докладчики и эксперты выразили свое согласие и поддержку развитию финансовых центров в Дананге и Хошимине, заявив, что эти города обладают определенными сильными сторонами и потенциалом, необходимыми для работы.
По словам Фан Дык Чунга, председателя Вьетнамской ассоциации блокчейна, в будущих финансовых центрах будут проводиться операции на основе технологий, что соответствует принципам резолюции 57-NQ/TW Политбюро о прорывах в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.
Продвижение трансграничных транзакций в соответствии с тенденцией финтеха представляет собой инновацию, помогающую снизить затраты на финансовую деятельность и расширить доступ к международным клиентам, добавил он.