Заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг принял участие в церемонии запуска проектов к Неделе высокого уровня АТЭС-2027
Заместитель премьер-министра Нгуен Чи Зунг обратил внимание на необходимость того, чтобы провинция Анзанг регулярно проверяла и координировала решение вопросов на местах, ускоренно завершала инвестиционные процедуры и стремилась начать строительство всех оставшихся проектов уже в октябре 2025 года. Провинция должна уделять внимание вопросам социальной защиты, компенсации и переселения, обеспечивая, чтобы жители на новых местах имели работу и уровень жизни не ниже, а лучше прежнего. Инвесторы, подрядчики и консультанты по надзору должны проявлять максимальную ответственность, быстро вести строительство, гарантировать безопасность, качество и стремиться перевыполнить сроки.
Семь проектов и объектов, начавших строительство: Провинциальная дорога ĐT.975 (участок от ĐT.973 – аэропорт Фукуок – ĐT.975 – ĐT.973), протяжённостью 20 км, шириной 60 м, с объёмом инвестиций 2 500 млрд донгов; Водохранилище Кыакан ёмкостью 7,5 млн куб. м и возможностью подачи 50 000 куб. м/сутки, объём инвестиций 1 026 млрд донгов; Подземная инфраструктура в районе Зыонгдонг, объём инвестиций 550 млрд донгов; Подземная инфраструктура в районе Антхой, объём инвестиций 420 млрд донгов; Инвестиции в инфраструктуру и цифровую трансформацию для создания интеллектуального центра мониторинга и управления особой зоны Фукуок (включая дата-центр, центр мониторинга, систему камер, контрольные устройства и др.), объём инвестиций 500 млрд донгов; Строительство набережной и выравнивание площадки под Центр организации конференций АТЭС и сопутствующие объекты на площади 57 га, протяжённостью набережной 2 251 м, объём инвестиций 1 400 млрд донгов; Жилой квартал для переселенцев Антхой площадью 23,8 га, объём инвестиций 1 632 млрд донгов.
Три стартовых проекта и работы включают в себя: Завод по переработке мусора Байбон (Хамнинь) площадью 15 га, мощностью 250 тонн/сутки, объём инвестиций 382 млрд донгов; Завод по переработке твёрдых бытовых отходов Антхой площадью 4,2 га, мощностью 110 тонн/сутки; Водозаборный завод на водохранилище Кыакан мощностью 49 500 куб. м/сутки, объём инвестиций 556 млрд донгов.
Буй Тхань Чунг, Президент Южного региона корпорации Sun Group, отметил, что корпорация и подрядчики обязуются мобилизовать весь интеллект, ресурсы и опыт, реализовать проекты с духом дисциплины, на уровне международных стандартов, с быстрыми темпами и высоким качеством, чтобы каждый объект не только служил АТЭС-2027, но и приносил долгосрочную ценность и вклад в сообщество и устойчивое развитие региона.