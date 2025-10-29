Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг принял участие в 9-м Форуме «Инициатива будущих инвестиций» (FII9)

Утром 28 октября по местному времени в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг возглавил делегацию Вьетнама, приняв участие в церемонии открытия 9-ого Форума «Инициатива будущих инвестиций» (Future Investment Initiative - FII), проходившей в Международном конференц-центре имени короля Абдулазиза.
  Заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг принял министра экономики и планирования Саудовской Аравии Файсала бин Фадхила Аль-Ибрахима. Фото: ВИА  
Форум FII является инициативой ежегодного Международного экономического форума, запущенной наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом в 2017 году с целью продвижения имиджа Саудовской Аравии. Это один из самых авторитетных и масштабных инвестиционных форумов мира. 9-й Форум FII собрал более 20 глав государств и правительств, а также более 9 000 делегатов из почти 100 стран - политиков, руководителей транснациональных корпораций и крупнейших суверенных инвестиционных фондов мира. Форум FII9, проходивший под девизом «Ключ к процветанию: открывая новые горизонты роста», был сосредоточен на обсуждении тенденций, формирующих будущее мировой экономики и инвестиций, особенно в областях новых технологий, искусственного интеллекта, устойчивого развития и энергетического перехода.

Выступая на церемонии открытия, губернатор Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, председатель Института FII Ясир О. Аль-Румайян подчеркнул, что Форум «Инициатива будущих инвестиций» является возможностью для правительств и бизнеса обсудить решения возникающих глобальных вызовов; отметил, что это возможность внести вклад в формирование мировой экономики и является ключом к процветанию человечества. Он также представил новейшее исследование Института FII, в котором определены 10 наиболее актуальных глобальных приоритетов 2025 года: рост стоимости жизни (50%), безработица (36%), бедность и социальное неравенство (36%), преступность и нарушение закона (27%), система социальной защиты (25%), система образования (22%), налогообложение (21%), глобальное потепление (17%), миграция (15%), международная напряжённость (14%).

Участие заместителя премьер-министра Нгуен Тьи Зунга в Форуме подтвердило сильное послание Вьетнама о приверженности активной международной интеграции, готовности быть надёжным партнёром и привлекательным направлением с широкими возможностями для международных инвестиций. Это также стало важной возможностью представить динамичную инвестиционно-предпринимательскую среду Вьетнама, новые льготные политики и национальные приоритетные проекты для привлечения высококачественного капитала из стран Ближнего Востока и со всего мира.

В тот же день заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг провёл встречи с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом бин Фадхилом Аль-Ибрахимом, а также с представителями крупных саудовских корпораций и инвестиционных фондов, таких как LEK Group, 500 Saudi Arabia, и с членом Института FII Питером Диамандисом.

ВИА/ИЖВ

