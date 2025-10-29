НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг принял участие в 9-м Форуме «Инициатива будущих инвестиций» (FII9)
Выступая на церемонии открытия, губернатор Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, председатель Института FII Ясир О. Аль-Румайян подчеркнул, что Форум «Инициатива будущих инвестиций» является возможностью для правительств и бизнеса обсудить решения возникающих глобальных вызовов; отметил, что это возможность внести вклад в формирование мировой экономики и является ключом к процветанию человечества. Он также представил новейшее исследование Института FII, в котором определены 10 наиболее актуальных глобальных приоритетов 2025 года: рост стоимости жизни (50%), безработица (36%), бедность и социальное неравенство (36%), преступность и нарушение закона (27%), система социальной защиты (25%), система образования (22%), налогообложение (21%), глобальное потепление (17%), миграция (15%), международная напряжённость (14%).
Участие заместителя премьер-министра Нгуен Тьи Зунга в Форуме подтвердило сильное послание Вьетнама о приверженности активной международной интеграции, готовности быть надёжным партнёром и привлекательным направлением с широкими возможностями для международных инвестиций. Это также стало важной возможностью представить динамичную инвестиционно-предпринимательскую среду Вьетнама, новые льготные политики и национальные приоритетные проекты для привлечения высококачественного капитала из стран Ближнего Востока и со всего мира.
В тот же день заместитель премьер-министра Нгуен Тьи Зунг провёл встречи с министром экономики и планирования Саудовской Аравии Файсалом бин Фадхилом Аль-Ибрахимом, а также с представителями крупных саудовских корпораций и инвестиционных фондов, таких как LEK Group, 500 Saudi Arabia, и с членом Института FII Питером Диамандисом.