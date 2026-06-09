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Заместитель Премьер-министра Нгуен Ван Тханг принял директора Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ
По словам заместителя Премьер-министра, Вьетнам неизменно рассматривает МВФ как авторитетного консультативного партнёра и надёжного спутника. Оценочные доклады и рекомендации МВФ в отношении Вьетнама всегда внимательно изучаются и учитываются Правительством страны при выработке экономической политики.
В ходе встречи директор Азиатско-Тихоокеанского департамента МВФ Криша Шринивасан заявил, что Фонд высоко оценивает достижения Вьетнама за последнее время. По его словам, несмотря на влияние внешних потрясений в 2026 году, перспективы вьетнамской экономики остаются более позитивными по сравнению со средними показателями по региону. МВФ также отметил эффективность мер экономической политики Вьетнама, особенно в обеспечении стабильных поставок нефтепродуктов, что способствовало снижению негативного воздействия колебаний мировых цен на энергоносители.
МВФ положительно оценивает долгосрочную стратегию развития Вьетнама, включая цель сохранения высоких темпов экономического роста и вхождения к 2030 году в число 30 крупнейших экономик мира по объёму ВВП. Особо была отмечена приверженность Правительства Вьетнама принципу недопустимости обмена макроэкономической стабильности на краткосрочный рост.
Комментируя планы по увеличению государственных инвестиций в средне- и долгосрочной перспективе, представитель МВФ отметили, что это является позитивным направлением политики. Вместе с тем расширение масштабов государственных инвестиций должно сопровождаться повышением эффективности использования ресурсов, обеспечением возможностей по мобилизации капитала и сохранением финансовой устойчивости страны. По мнению МВФ, для более эффективного привлечения ресурсов на цели развития Вьетнаму необходимо продолжать углубление рынка капитала и долгового рынка. Фонд выразил готовность делиться исследованиями и предоставлять техническую помощь в области развития финансовых рынков и рынка капитала.
Криша Шринивасан подтвердил, что МВФ продолжит сопровождать и поддерживать Вьетнам в развитии финансового сектора, способствуя укреплению устойчивости экономики и обеспечению устойчивого роста в ближайшие годы.
Поблагодарив за высказанные оценки и предложения, заместитель Премьер-министра Нгуен Ван Тханг высоко оценил доклад МВФ и рекомендации, касающиеся поддержания макроэкономической стабильности, контроля инфляции, осторожного использования инструментов денежно-кредитной политики, приоритетного применения бюджетных мер, укрепления устойчивости банковско-финансовой системы и повышения способности экономики противостоять внешним шокам.
Говоря о направлениях экономической политики на 2026 год, Нгуен Ван Тханг подчеркнул, что Правительство Вьетнама сохраняет цель достижения темпов роста экономики свыше 10 процентов при одновременном контроле инфляции и неукоснительном соблюдении принципа недопустимости жертвовать макроэкономической стабильностью и безопасностью банковско-финансовой системы ради краткосрочного и неустойчивого экономического роста. При этом Правительство принимает во внимание озабоченности МВФ, связанные с инфляционными рисками и нестабильностью мировых цен на энергоносители.
Заместитель Премьер-министра отметил, что Правительство ясно осознаёт существующие вызовы, включая усиление инфляционного давления, замедление глобального экономического роста, усиление протекционистских тенденций в мировой торговле, а также сохраняющуюся геополитическую нестабильность и ужесточение международных финансовых условий, которые оказывают серьёзное давление на экспорт, валютный курс и движение капитала.
По его словам, для достижения целевого роста свыше 10 процентов Вьетнам определил необходимость трансформации модели экономического развития, опирающейся на три ключевых драйвера: институциональные реформы, развитие стратегической инфраструктуры и укрепление частного сектора экономики.
Правительство Вьетнама также рассматривает международную интеграцию как важнейшее направление деятельности, которое будет последовательно реализовываться на комплексной, глубокой и практической основе. Вьетнам намерен активно участвовать в формировании многосторонних механизмов сотрудничества на региональном и глобальном уровнях, выступая ответственным партнёром и внося активный вклад в развитие мировой экономической архитектуры и системы глобального управления.
Нгуен Ван Тханг подтвердил, что Правительство Вьетнама высоко ценит содержательное и эффективное сотрудничество с МВФ в последние годы. Политические консультации, техническая помощь и программы подготовки кадров МВФ внесли значительный вклад в разработку и реализацию макроэкономической политики страны. Заместитель Премьер-министра выразил надежду на продолжение регулярного политического диалога между МВФ и Правительством Вьетнама, а также его ведомствами, прежде всего Госбанком Вьетнама и Министерством финансов.