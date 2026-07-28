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Заместитель премьер-министра Нгуен Ван Тханг предложил ВТО и ВЭФ продолжить оказывать поддержку Вьетнаму
В условиях современных вызовов заместитель премьер-министра призвал ВТО сосредоточить внимание на трёх приоритетных направлениях: продолжить продвижение процесса реформирования путём обновления действующих норм с целью их адаптации к новым тенденциям международной торговли; в кратчайшие сроки полностью восстановить механизм урегулирования споров; расширить повестку дня за счёт новых направлений, таких как цифровая торговля, искусственный интеллект, «зелёная» трансформация, изменение климата и повышение устойчивости цепочек поставок, одновременно усилив поддержку развивающихся стран в наращивании их потенциала.
Говоря о стратегических направлениях развития Вьетнама, заместитель премьер-министра Нгуен Ван Тханг отметил, что страна вступает в важнейший этап развития, ставя перед собой цель к 2045 году стать развитым государством с высоким уровнем доходов, а также обеспечить темпы роста ВВП на уровне не менее 10% в год в период 2026–2030 годов и в последующие годы.
Для достижения этих целей Вьетнам сосредоточил усилия на осуществлении прорывов в институциональной сфере, развитии инфраструктуры, науки и технологий, а также на комплексной и диверсифицированной мобилизации ресурсов, включая создание Международного финансового центра по модели «один центр – две площадки» в Хошимине и Дананге. Он выразил надежду, что ВТО продолжит оказывать Вьетнаму содействие в укреплении потенциала, прежде всего посредством специализированной подготовки в области торговой политики, правового консультирования по вопросам урегулирования международных торговых споров и содействия упрощению процедур торговли.
Со своей стороны Дженнифер Нордквист высоко оценила достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии за последнее время и отметила масштабные усилия страны по проведению реформ, направленных на совершенствование институциональной системы, улучшение инвестиционного и делового климата, а также углубление международной экономической интеграции. Заместитель Генерального директора ВТО подчеркнула важность обеспечения прозрачности процесса разработки и реализации государственной политики, рекомендовав Вьетнаму продолжать своевременно информировать Секретариат ВТО о ходе внесения изменений и совершенствования законодательства, а также политики в сферах торговли и инвестиций.
Она подтвердила, что ВТО продолжит оказывать всестороннее содействие Вьетнаму, делиться опытом и поддерживать страну в процессе её международной экономической интеграции. В ближайшей перспективе стороны сосредоточат усилия на успешном проведении очередного обзора торговой политики Вьетнама в ВТО в ноябре текущего года, а также на реализации программ технической помощи, включая мероприятия, связанные с расширенным Соглашением по информационным технологиям (ITA2). Она также рекомендовала Вьетнаму рассмотреть возможность присоединения к Соглашению об упрощении процедур в области инвестиций в целях развития (СУПИР).
Пользуясь случаем, заместитель премьер-министра Нгуен Ван Тханг пригласил руководство ВТО посетить Вьетнам для продолжения обсуждения основных направлений сотрудничества на новом этапе.
В тот же день заместитель премьер-министра провёл рабочую встречу с сопредседателем Совета попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ) Андре Хоффманном, а также посетил Посольство Вьетнама в Швейцарии.
На встрече в штаб-квартире ВЭФ заместитель премьер-министра Нгуен Ван Тханг проинформировал о предпринимаемых Вьетнамом усилиях и достигнутых положительных результатах в проведении институциональных реформ, улучшении инвестиционного и делового климата, а также стимулировании экономического роста, в том числе о достижении темпов роста ВВП свыше 8,2% по итогам первых шести месяцев 2026 года. Учитывая значительную потребность страны в капитале на предстоящем этапе развития, около 80% которого, как ожидается, будет обеспечено отечественными и зарубежными предприятиями и инвесторами, заместитель премьер-министра призвал ВЭФ и далее активно содействовать развитию государственно-частного партнёрства и укреплению взаимодействия между Правительством Вьетнама и ведущими мировыми компаниями и инвесторами.
Опираясь на позитивные результаты сотрудничества между Вьетнамом и ВЭФ за прошедший период, заместитель премьер-министра предложил продолжить расширение и вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень. В частности, стороны должны уделить внимание разработке Программы сотрудничества Вьетнам – ВЭФ на 2026–2030 годы, сосредоточенной на таких приоритетных направлениях, как наука и технологии, инновации, развитие современной финансовой экосистемы; изучить возможность превращения Осеннего экономического форума во Вьетнаме в ежегодное мероприятие в системе конференций ВЭФ; а также мобилизовать участие делового сообщества в мероприятиях Года АТЭС-2027.
Со стороны ВЭФ Андре Хоффманн высоко оценил достижения Вьетнама в экономическом развитии, особо отметив сохранение высоких темпов экономического роста в условиях сохраняющихся трудностей мировой экономики, а также масштабные реформы в институциональной сфере и сфере инвестиционного климата. По его мнению, Вьетнам становится одной из наиболее динамично развивающихся экономик региона и обладает значительным потенциалом в области цифровой трансформации, инновационного развития и создания международных финансовых центров.
Андре Хоффманн подтвердил, что ВЭФ продолжит оказывать всестороннее содействие Вьетнаму посредством расширения взаимодействия с сетью ведущих мировых компаний, корпораций и финансовых институтов; содействия обмену опытом в области развития международных финансовых центров, внедрения механизмов регуляторных экспериментальных режимов, развития государственно-частного партнёрства, формирования инновационной экосистемы, применения искусственного интеллекта и подготовки высококвалифицированных кадров.
Высоко оценив возрастающую роль и авторитет Вьетнама в регионе и мире, Андре Хоффманн выразил уверенность, что страна успешно проведёт Год АТЭС-2027, а также выразил надежду приветствовать руководителей высокого уровня Вьетнама на ежегодной встрече Всемирного экономического форума 2027 года в Давосе.
В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра также посетил Посольство Вьетнама в Швейцарии и провёл встречу с его сотрудниками. Он отметил и высоко оценил результаты работы Посольства по консультированию руководства страны и продвижению отношений между Вьетнамом и Швейцарией, особенно вклад в установление рамок Всеобъемлющего партнёрства между двумя странами, завершение переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), членом которой является Швейцария, с последующим подписанием соглашения в октябре 2026 года.
Заместитель премьер-министра призвал Посольство и далее выполнять роль связующего звена между двумя странами, прежде всего максимально используя преимущества Швейцарии как одного из ведущих мировых финансовых центров; активизировать взаимодействие с государственными регулирующими органами, финансовыми институтами, инвестиционными фондами, предприятиями, научно-исследовательскими учреждениями и экспертным сообществом Швейцарии, а также эффективно использовать возможности Соглашения между Вьетнамом и ЕАСТ для расширения рынков сбыта и диверсификации цепочек поставок.