НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь: Выставка к 80-летию Национального дня должна быть всеобъемлющей, содержательной, эффективной
Партийные комитеты, местные власти, руководители министерств должны тщательно пересмотреть весь объём работ, включая оценку и утверждение содержания экспозиции, а также подготовку материалов и фотографий, точно отражающих реальность и соответствующих масштабу события.
Провинции и города должны участвовать в полном составе, обеспечив развертывание всех 34 вагонов-ресторанов для представления кулинарного наследия и фирменных блюд 34 провинций и городов страны.
Министерство культуры, спорта и туризма должно сосредоточить усилия на руководстве и тесном взаимодействии с корпорацией Vingroup и международными консультантами, тщательно учесть рекомендации Постоянного правительства от 6 августа 2025 года, в срочном порядке завершить проект единой визуальной концепции, пройти экспертизу и утверждение для реализации в соответствии с правилами. Необходимо тщательно подготовить церемонии открытия и закрытия Выставки.
Заместитель премьер-министра поручил Министерству иностранных дел возглавить разработку плана и списка приглашённых высокопоставленных делегаций для посещения Выставки, скоординировав это с участниками торжеств, парада и марша по случаю 80-летия победы Августовской революции и Национального дня Социалистической Республики Вьетнам, обеспечив высокий уровень приёма гостей. Министерству также поручено пригласить зарубежных гостей, посольства и международные организации в Ханое на церемонии открытия и закрытия, а также координировать с Министерством культуры, спорта и туризма протокольные и приёмные мероприятия для высокопоставленных делегаций и международных гостей в рамках Выставки.
Заместитель Премьер-министра призвал членов Руководящего комитета, исходя из своих функций и обязанностей, с полной ответственностью и энтузиазмом помочь Комитету и Правительству качественно выполнить работы как по строительной части, так и по содержательному наполнению церемоний открытия и закрытия, удовлетворяя требованиям, поставленным партией и государством.
Подчеркнув, что Выставка является масштабным, содержательным мероприятием, сложной и беспрецедентной задачей с короткими сроками и высокими требованиями, заместитель премьер-министра заявил, что участие в её организации — это честь и ответственность всех министерств, ведомств, местных органов власти и предприятий. Он потребовал, чтобы все участвовали с наивысшей степенью ответственности, обеспечив всеобъемлющий, объективный, эффективный и экономичный характер мероприятия, достойный 80-летнего юбилея строительства и защиты страны.
Открытие Выставки запланировано на 9:00 28 августа, закрытие — на 20:00 5 сентября, на северной открытой площадке Национального выставочного центра.