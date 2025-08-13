Báo Ảnh Việt Nam

Заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь: Выставка к 80-летию Национального дня должна быть всеобъемлющей, содержательной, эффективной

Утром 12 августа, председательствуя на заседании Руководящего комитета по организации Выставки достижений страны по случаю 80-летия Национального дня (2 сентября 1945 г. — 2 сентября 2025 г.), заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь, глава Комитета, подчеркнул, что времени осталось крайне мало: до открытия Выставки — 15 дней, до предварительного осмотра — всего одна неделя, при этом масштаб организации и объём работ остаются значительными. Необходимо проявить высокую решимость и приложить большие усилия для успешного выполнения возложенных задач.
  Заместитель премьер-министра Май Ван Тьинь провел заседание Руководящего комитета Выставки национальных достижений, посвященное 80-летию Национального дня. Фото: VGP  
Заместитель Премьер-министра Май Ван Тьинь обратил внимание, что Премьер-министр издал Депешу № 126 с чёткими указаниями и распределением обязанностей; все ведомства, министерства и местные органы должны строго исполнять порученные задачи. Следует сосредоточить ресурсы, материалы и рабочую силу, действовать в круглосуточном режиме, обеспечив в основном завершение работ до 15 августа 2025 года в соответствии с распоряжением Правительства.

Партийные комитеты, местные власти, руководители министерств должны тщательно пересмотреть весь объём работ, включая оценку и утверждение содержания экспозиции, а также подготовку материалов и фотографий, точно отражающих реальность и соответствующих масштабу события.

Провинции и города должны участвовать в полном составе, обеспечив развертывание всех 34 вагонов-ресторанов для представления кулинарного наследия и фирменных блюд 34 провинций и городов страны.

Министерство культуры, спорта и туризма должно сосредоточить усилия на руководстве и тесном взаимодействии с корпорацией Vingroup и международными консультантами, тщательно учесть рекомендации Постоянного правительства от 6 августа 2025 года, в срочном порядке завершить проект единой визуальной концепции, пройти экспертизу и утверждение для реализации в соответствии с правилами. Необходимо тщательно подготовить церемонии открытия и закрытия Выставки.

Заместитель премьер-министра поручил Министерству иностранных дел возглавить разработку плана и списка приглашённых высокопоставленных делегаций для посещения Выставки, скоординировав это с участниками торжеств, парада и марша по случаю 80-летия победы Августовской революции и Национального дня Социалистической Республики Вьетнам, обеспечив высокий уровень приёма гостей. Министерству также поручено пригласить зарубежных гостей, посольства и международные организации в Ханое на церемонии открытия и закрытия, а также координировать с Министерством культуры, спорта и туризма протокольные и приёмные мероприятия для высокопоставленных делегаций и международных гостей в рамках Выставки.

Заместитель Премьер-министра призвал членов Руководящего комитета, исходя из своих функций и обязанностей, с полной ответственностью и энтузиазмом помочь Комитету и Правительству качественно выполнить работы как по строительной части, так и по содержательному наполнению церемоний открытия и закрытия, удовлетворяя требованиям, поставленным партией и государством.

Подчеркнув, что Выставка является масштабным, содержательным мероприятием, сложной и беспрецедентной задачей с короткими сроками и высокими требованиями, заместитель премьер-министра заявил, что участие в её организации — это честь и ответственность всех министерств, ведомств, местных органов власти и предприятий. Он потребовал, чтобы все участвовали с наивысшей степенью ответственности, обеспечив всеобъемлющий, объективный, эффективный и экономичный характер мероприятия, достойный 80-летнего юбилея строительства и защиты страны.

Открытие Выставки запланировано на 9:00 28 августа, закрытие — на 20:00 5 сентября, на северной открытой площадке Национального выставочного центра.

ВИА/ИЖВ

