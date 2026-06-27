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Заместитель Премьер-министра Ле Тиен Чау принял специального советника Японо-вьетнамского союза парламентариев дружбы
Заместитель Премьер-министра выразил удовлетворение новой встречей с Такэбэ Цутому и поблагодарил Японо-вьетнамский союз парламентариев дружбы, а также его руководство за тёплый приём, оказанный ему и вьетнамской делегации во время визита в Японию для участия в 31-й конференции «Будущее Азии», состоявшейся в начале июня текущего года.
В ходе встречи заместитель Премьер-министра высоко оценил вклад Такэбэ Цутому в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Японией на протяжении более чем 30 лет, особенно в таких сферах, как народная дипломатия, межрегиональное сотрудничество, образовательное взаимодействие и подготовка кадров. Особо был отмечен проект создания Вьетнамско-японского университета.
Вместе с тем заместитель Премьер-министра предложил Такэбэ Цутому и далее уделять внимание содействию профильным ведомствам двух стран в расширении сотрудничества в области образования и подготовки кадров, а также развитию высококвалифицированных человеческих ресурсов в сферах, где Япония обладает преимуществами, а Вьетнам имеет значительный потенциал, таких как наука и технологии, инновации, цифровая трансформация, полупроводниковая промышленность и искусственный интеллект.
Подчеркнув, что проект Вьетнамско-японского университета является символом сотрудничества двух стран в области подготовки кадров и реализуется непосредственно во Вьетнаме, заместитель Премьер-министра предложил Такэбэ Цутому оказать содействие японской стороне в ускорении переговоров по подписанию в 2026 году межправительственного соглашения о развитии Вьетнамско-японского университета, а также содействовать утверждению кредита и завершению соответствующих процедур, чтобы обеспечить начало строительства в первом квартале 2027 года. Кроме того, он призвал содействовать установлению связей между японскими предприятиями и университетом для обеспечения трудоустройства выпускников, а также расширению направлений и масштабов подготовки высококвалифицированных специалистов.
Заместитель Премьер-министра также призвал активизировать межрегиональное сотрудничество двух стран, развивать взаимодействие в области экономики, культуры, туризма и гуманитарных обменов, а также содействовать тому, чтобы министерства, ведомства и органы местного самоуправления Японии создавали благоприятные условия для вьетнамских работников, школьников, студентов и граждан, проживающих, обучающихся и работающих в Японии.
Специальный советник Японо-вьетнамского союза парламентариев дружбы Такэбэ Цутому отметил, что во время нынешнего визита во Вьетнам он отчётливо ощущает динамичный и решительный характер работы нового руководства страны. В особенности, по его словам, под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама вся система государственного управления демонстрирует чрезвычайно мощный настрой на обновление.
Такэбэ Цутому подтвердил, что и впредь будет вносить свой вклад, знания и опыт в развитие двустороннего сотрудничества в области подготовки кадров, формирования экосистемы полупроводниковой промышленности, совершенствования правового просвещения, содействия успешной интеграции вьетнамской общины в японское общество, а также будет активно взаимодействовать в решении институциональных вопросов, связанных с проектом Вьетнамско-японского университета, и подготовке крупных совместных мероприятий, запланированных на период 2025–2026 годов.