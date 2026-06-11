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Заместитель Премьер-министра Ле Тиен Тьау провёл встречу с Председателем Палаты представителей Японии Мори Эйсукэ

Продолжая программу визита в Японию и участия в 31-й Конференции «Будущее Азии» в Токио, 10 июня 2026 года заместитель Премьер-министра Вьетнама Ле Тиен Тьау провёл встречу с Председателем Палаты представителей Японии Мори Эйсукэ.
  Председатель Палаты представителей Японии подтвердил намерение активно содействовать развитию Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, особенно в сфере правового сотрудничества и совершенствования институциональной системы. Фото: VNA   
Заместитель Премьер-министра выразил удовлетворение поступательным и содержательным развитием Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, а также тесным сотрудничеством между парламентами двух стран. Он отметил, что Япония продолжает оставаться одним из ведущих экономических партнёров Вьетнама, занимая первое место по объёму официальной помощи развитию (ОПР) и числу принимаемых вьетнамских трудовых мигрантов, третье место по объёму инвестиций и четвёртое — по товарообороту и туристическим обменам. Сотрудничество между регионами и контакты между народами также становятся всё более активными.

Поблагодарив Председателя Палаты представителей, Парламент Японии и Японо-вьетнамский парламентский союз дружбы за постоянное внимание и поддержку, Ле Тиен Тьау передал Мори Эйсукэ приветствие и приглашение посетить Вьетнам от Председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана. Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно рассматривает Японию как одного из важнейших партнёров, искреннего и надёжного друга, сопровождающего страну на новом этапе развития.

Заместитель Премьер-министра предложил двум странам продолжать укреплять политическое доверие и поддерживать контакты на высоком уровне; активнее использовать роль законодательных органов для эффективной реализации достигнутых договорённостей и создания благоприятной правовой базы для расширения двустороннего экономического сотрудничества. Он также высказался за развитие контактов между профильными комитетами парламентов и министерствами юстиции двух стран, расширение сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров, взаимодействия между регионами и народной дипломатии, а также координацию позиций по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, Ле Тиен Тьау выразил надежду на поддержку со стороны японского парламента в вопросах дальнейшего упрощения визовых процедур и последующего введения безвизового режима для граждан Вьетнама, что будет способствовать развитию туризма и гуманитарных обменов. Он также предложил Японии продолжать создавать благоприятные условия для почти 700 тысяч вьетнамцев, проживающих, работающих и обучающихся в стране.

Председатель Палаты представителей Мори Эйсукэ передал тёплые приветствия Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману, выразил поддержку предложениям заместителя Премьер-министра и подтвердил намерение содействовать дальнейшему развитию Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, особенно в сферах правового сотрудничества и совершенствования государственных институтов.

Подчеркнув важность контактов на высоком уровне, Мори Эйсукэ предложил активизировать обмен делегациями, взаимодействие между парламентами, профильными комитетами и парламентскими группами дружбы двух стран в различных форматах.

По мнению Председателя Палаты представителей, наряду с политическими контактами особое значение для устойчивого развития вьетнамско-японских отношений имеют межрегиональные связи и народная дипломатия. Высоко оценив вклад вьетнамской общины в социально-экономическое развитие Японии, он подчеркнул, что японская сторона будет и впредь создавать равноправные условия и благоприятную среду для комфортной жизни вьетнамских граждан в стране.

Мори Эйсукэ также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между японскими префектурами, прежде всего префектурой Тиба — его родным регионом, и провинциями Вьетнама. Кроме того, он заявил о желании посетить Вьетнам и заверил, что приложит усилия для организации такого визита в ближайшее время.

ИЖВ/ВИА

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