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Заместитель Премьер-министра Ле Тиен Тьау провёл встречу с Председателем Палаты представителей Японии Мори Эйсукэ
Поблагодарив Председателя Палаты представителей, Парламент Японии и Японо-вьетнамский парламентский союз дружбы за постоянное внимание и поддержку, Ле Тиен Тьау передал Мори Эйсукэ приветствие и приглашение посетить Вьетнам от Председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана. Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно рассматривает Японию как одного из важнейших партнёров, искреннего и надёжного друга, сопровождающего страну на новом этапе развития.
Заместитель Премьер-министра предложил двум странам продолжать укреплять политическое доверие и поддерживать контакты на высоком уровне; активнее использовать роль законодательных органов для эффективной реализации достигнутых договорённостей и создания благоприятной правовой базы для расширения двустороннего экономического сотрудничества. Он также высказался за развитие контактов между профильными комитетами парламентов и министерствами юстиции двух стран, расширение сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров, взаимодействия между регионами и народной дипломатии, а также координацию позиций по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Кроме того, Ле Тиен Тьау выразил надежду на поддержку со стороны японского парламента в вопросах дальнейшего упрощения визовых процедур и последующего введения безвизового режима для граждан Вьетнама, что будет способствовать развитию туризма и гуманитарных обменов. Он также предложил Японии продолжать создавать благоприятные условия для почти 700 тысяч вьетнамцев, проживающих, работающих и обучающихся в стране.
Председатель Палаты представителей Мори Эйсукэ передал тёплые приветствия Председателю Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ману, выразил поддержку предложениям заместителя Премьер-министра и подтвердил намерение содействовать дальнейшему развитию Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией, особенно в сферах правового сотрудничества и совершенствования государственных институтов.
Подчеркнув важность контактов на высоком уровне, Мори Эйсукэ предложил активизировать обмен делегациями, взаимодействие между парламентами, профильными комитетами и парламентскими группами дружбы двух стран в различных форматах.
По мнению Председателя Палаты представителей, наряду с политическими контактами особое значение для устойчивого развития вьетнамско-японских отношений имеют межрегиональные связи и народная дипломатия. Высоко оценив вклад вьетнамской общины в социально-экономическое развитие Японии, он подчеркнул, что японская сторона будет и впредь создавать равноправные условия и благоприятную среду для комфортной жизни вьетнамских граждан в стране.
Мори Эйсукэ также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между японскими префектурами, прежде всего префектурой Тиба — его родным регионом, и провинциями Вьетнама. Кроме того, он заявил о желании посетить Вьетнам и заверил, что приложит усилия для организации такого визита в ближайшее время.