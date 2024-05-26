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Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай принял японских партнеров

Заместитель премьер-министра Вьетнама Ле Минь Кхай 25 мая принял руководителей японской префектуры Гунма, компаний Idemitsu Group и Mitsui Oil Exploration Co. (MOECO) в рамках своей поездки в Японию для участия в 29-м форуме "Будущее Азии" в Токио.
  Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай и заместитель генерального директора корпорации Idemitsu Сакай Нориаки. Фото: ВИА  
Принимая губернатора Гунмы Ямамото Ичиту, Ле Минь Кхай призвал префектуру продолжать поощрять инвестиции своих деловых кругов во Вьетнам, особенно в такие отрасли, как производство, высокотехнологичное сельское хозяйство и туризм.

Он предложил Гунме сотрудничать с вьетнамскими населенными пунктами, в том числе с северной провинцией Ханам, участвовать в совместных проектах по подготовке человеческих ресурсов, расширять прием вьетнамских учеников и рабочих, а также поддерживать почти 15 000 вьетнамцев, живущих, обучающихся и работающих в префектуре.

В свою очередь, губернатор отметил, что в Гунме проживает наибольшее количество вьетнамцев среди японских префектур, и высоко оценил их вклад в экономику и общество этого населенного пункта.

Он пообещал продвигать соответствующие обязательства, меморандумы о взаимопонимании и соглашения о сотрудничестве, чтобы укрепить дружеские и кооперативные отношения префектуры с вьетнамскими министерствами, секторами и населенными пунктами.

Инвестиции предприятий Гунмы во Вьетнаме в настоящее время превышают 8 миллиардов японских йен (около 60 миллионов долларов США). Как и планировалось, в этом году губернатор возглавит бизнес-делегацию во Вьетнам, уделяя особое внимание сферам ИТ и цифровой трансформации в стране.

На встрече с исполнительным вице-президентом Idemitsu Сакаи Нориаки заместитель премьер-министра высоко оценил усилия группы по инвестированию и сотрудничеству во Вьетнаме, особенно ее роль в проекте нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода Нгишон (NSRP).Он призвал Idemitsu расширять свою деятельность во Вьетнаме, особенно в области энергетического перехода и передачи технологий, чтобы помочь вьетнамским предприятиям глубже интегрироваться в региональные и глобальные цепочки поставок.

Японский бизнесмен заявил, что Вьетнам является крупнейшим местом инвестиций Idemitsu во всем мире, а ее предприятия работают в семи областях. Он подтвердил, что группа продолжит расширять свою деятельность в стране и тесно сотрудничать с Национальной нефтегазовой группой (Petrovietnam) и другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить эффективную и стабильную работу проекта NSRP, приносящую пользу всем сторонам.

На встрече с президентом и генеральным директором MOECO Харадой Хиденори заместитель премьер-министра призвал компанию увеличить объем капитала, направляемого во Вьетнам, чтобы он соответствовал ее финансовым возможностям и технологическому опыту. Он также призвал к расширению сотрудничества и передаче технологий.

Выразив удовлетворение участием MOECO в крупных энергетических проектах во Вьетнаме, таких как газовый проект Блок Б - Омон и ТЭС Oмон 3, Харада заверил, что MOECO будет продолжать сотрудничать с Petrovietnam и соответствующими министерствами для ускорения реализации проектов, обеспечивая их своевременное, качественное и эффективное завершение.

ИЖВ/ВИА

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