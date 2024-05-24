Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай принимает участие в 29-м форуме «Будущее Азии»

Заместитель премьер-министра Вьетнама Ле Минь Кхай на форуме. Фото: ВИA

В мероприятии, проходившем под девизом "Лидерство Азии в неопределенном мире", приняли участие лидеры стран, представители бизнеса и авторитетные ученые региона, включая премьер-министров Японии, Малайзии и Таиланда, а также заместителей премьер-министров Камбоджи и Сингапура.



Заместитель премьер-министра Вьетнама отметил, что в мире происходят быстрые и непредсказуемые изменения, причем неопределенность охватывает многие аспекты международного ландшафта, от геополитики до геоэкономической ситуации, социальных вопросов, окружающей среды, изменения климата и других нетрадиционных вызовов безопасности.



После почти трех десятилетий непрерывного роста мировая экономика вступает в период трудностей и непредсказуемости с растущими рисками. Многие международные организации бьют тревогу по поводу десятилетия низкого роста и стагнации производительности в глобальном масштабе.



Несмотря на нестабильность и неопределенность глобальной ситуации и экономики, Азия продолжает поддерживать устойчивый и стабильный рост, сказал он, подчеркнув, что регион успешно преодолевает трудности, решает проблемы, становится сильнее и представляет собой модель роста, занимая лидирующие позиции во многих новых областях.



Он предложил три гарантии и три улучшения для будущего развития и усиления роли Азии, первые из которых включают мирную и стабильную обстановку как предпосылку для сотрудничества и развития, выгоды от свободной торговли и инвестиций, широко и равномерно распределяемые между странами, и решение общих проблем за счет международного сотрудничества, многосторонности, инклюзивности и всеобъемлющего характера.



Что касается трех улучшений, он призвал партнеров повышать и укреплять адаптивность и устойчивость экономик и предприятий, эффективность использования ресурсов для поддержки новых двигателей роста в зеленой экономике и цифровой экономике, а также сотрудничество в сфере B2B, обмены между людьми, культурные и туристические обмены.



Вместе с общим ростом Азии Вьетнам добился значительных изменений и с гордостью служит образцом для подражания в нескольких важных аспектах развития, - сказал он, подчеркнув, что страна зарекомендовала себя как образец в истории международных отношений благодаря своим усилиям по преодолению и устранению последствий войны, построению послевоенных дипломатических отношений, открытию экономики и обширокой международной интеграции.

Вьетнам вступает в новый этап развития, намереваясь стать развитой страной к 2045 году. Для этого Вьетнам сосредоточился на реализации трех стратегических прорывов в области экономических институтов, инфраструктуры и человеческих ресурсов, а также намерен построить независимую и самодостаточную экономику, активно, широко, предметно и эффективно участвуя в международной интеграции.



Основываясь на всеобъемлющем стратегическом партнерстве во имя мира и процветания в Азии и во всем мире между Вьетнамом и Японией, он обратился к деловым кругам обеих стран с просьбой активно использовать это новое партнерство, укреплять экономические связи и сотрудничать в целях обеспечения экономической безопасности и поддержания стабильных цепочек поставок.



