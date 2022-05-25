Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай на ВЭФ в Давосе в 2022 году

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай 23-24 мая принял участие в различных мероприятиях в рамках 52-го ежегодного собрания Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, Швейцария.

На сессиях «Цифровая АСЕАН для всех» и диалоге между лидерами о построении самодостаточной экономики для устойчивого развития под председательством президента ВЭФ Борге Бренде заместитель премьер-министра Кхай поделился точками зрения Вьетнама и ориентациями на развитие, включая устойчивое развитие на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.

Вьетнам приветствует и готов создать оптимальные условия для иностранных организаций и фирм, чтобы они могли объединить усилия с правительством и предприятиями Вьетнама для содействия цифровому экономическому развитию посредством подготовки кадров, передачи технологий, исследований, разработок и инноваций.

Он подчеркнул, что цифровая трансформация в сочетании с устойчивым развитием должна осуществляться согласованно на трех уровнях.

Необходимо укреплять международное сотрудничество на глобальном уровне, чтобы помочь развивающимся странам сократить цифровой разрыв и гарантировать, что никто не останется без внимания. Глобальные и многосторонние механизмы и рамки необходимы для решения возникающих проблем, связанных с цифровой экономикой.

Цифровая экосистема должна быть построена на национальном уровне, включая цифровые институты, инфраструктуру, управление и персонал. Необходимо укреплять государственно-частное партнерство для максимального вовлечения заинтересованных сторон.

Предприятия должны использовать преимущества цифровых технологий и данных для повышения производительности и конкурентоспособности, эффективного использования энергии и разработки экологически чистых продуктов, создавая тем самым импульс для устойчивого развития.

Заместитель премьер-министра Вьетнама провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседа, в ходе которой обе стороны подтвердили, что дорожат традиционной дружбой между Вьетнамом и Литвой. Поскольку в этом году две страны отмечают 30-летие своих дипломатических отношений, заместитель премьер-министра Кхай предложил обеим сторонам наилучшим образом использовать двусторонние механизмы сотрудничества и координировать проведение мероприятий по продвижению торговли для укрепления своих экономических связей.

Он поблагодарил Литву за активную поддержку подписания Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) и за то, что она была одной из первых стран, ратифицировавших Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA). Он также высоко оценил взаимную поддержку двумя странами кандидатур друг друга в агентства и организации ООН.

Со своей стороны, президент Науседа попросил Вьетнам облегчить доступ литовских предприятий на вьетнамский рынок, а через него и в регион Юго-Восточной Азии.

Заместитель премьер-министра Кхай воспользовался случаем, чтобы передать приглашение президента Нгуен Суан Фука посетить Вьетнам президенту Литвы.

На встрече с федеральным советником Ги Пармеленом, главой Федерального департамента экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии, заместитель премьер-министра Кхай предложил двум странам активизировать меры по восстановлению экономических связей, особенно в тех областях, где у Швейцарии есть сила, а у Вьетнама есть спрос, таких как финансово-банковское дело, страхование, производство, фармацевтика, переработка сельскохозяйственной продукции и туризм.

Заместитель премьер-министра Кхай поблагодарил Швейцарию за предоставление ОПР для Вьетнама и попросил правительство Швейцарии продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины в стране, чтобы осесть и интегрироваться в принимающее общество, тем самым играя связующую роль в отношениях между двумя странами.

Пармелин сказал, что надеется, что две страны продолжат переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕАСТ и Вьетнамом. Он подтвердил, что Швейцария вскоре проведет обсуждение с Вьетнамом для скорейшего заключения ЗСТ, тем самым способствуя устойчивому развитию двусторонних торговых связей.

На другой встрече заместитель премьер-министра Кхай и министр иностранных дел Перу Сезар Рогриго Ланда выразили радость по поводу развития двусторонних связей между двумя странами, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций. Они отметили, что вьетнамский проект Bitel в Перу и перуанские инвестиционные проекты в сфере напитков и туризма во Вьетнаме работают эффективно.

Стороны договорились содействовать обмену делегациями на всех уровнях и работать над совершенствованием договорно-правовой базы, способствующей стабильному и устойчивому развитию двусторонних отношений.

Принимая Генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна, заместитель премьер-министра Вьетнама предложил ОЭСР продолжать оказывать помощь Вьетнаму в реализации его программы социально-экономического восстановления, особенно в областях, в которых ОЭСР имеет сильные стороны, таких как реструктуризация экономики, обновление модели роста, инновации, управление фондовым рынком, управление государственными предприятиями и борьба с коррупцией.

Корманн сказал, что Вьетнам входит в число немногих стран, успешно восстановившихся после пандемии COVID-19, и подтвердил, что страна является одним из наиболее важных партнеров ОЭСР в Юго-Восточной Азии. Он пообещал, что организация будет тесно сотрудничать с Вьетнамом, чтобы помочь стране реализовать свои цели в области развития.

Заместитель премьер-министра Кхай пригласил Генерального секретаря ОЭСР посетить Вьетнам и принять участие в региональном экономическом форуме, который Вьетнам проведет в рамках Программы для Юго-Восточной Азии в сентябре этого года.

На другой встрече с министром-президентом Фландрии Яном Джамбоном заместитель премьер-министра Кхай отметил тенденцию развития вьетнамско-бельгийских связей и то, что Фландрия является важным партнером по развитию Комиссии по реке Меконг.

Представитель вьетнамского правительства выразил надежду, что обе стороны продолжат совместные усилия для скорейшего одобрения EVIPA бельгийскими агентствами. Он призвал Бельгию и ЕС продвигать инвестиции в регион реки Меконг и дельту Меконга в таких областях, как «умное» сельское хозяйство, адаптивное орошение к изменению климата, зеленая инфраструктура и обучение кадров.

Министр-президент Фландрии пообещал работать над скорейшей ратификацией EVIPA и продвигать региональное сотрудничество с Вьетнамом в сильных областях региона, например, в сельском хозяйстве, морской торговле, образовании, науке и технологиях, управлении водными ресурсами и адаптации к изменению климата.