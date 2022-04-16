Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай встретился с вице-президентом IFC по Азиатско-Тихоокеанскому региону

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай вручает сувенир г-ну Альфонсо Гарсиа Мора, вице-президенту IFC. Фото: Хуа Тьюнг/ВИА

Ле Минь Кхай сказал, что высоко оценивает роль IFC в социально-экономическом развитии Вьетнама. По его словам, правительство Вьетнама полностью поддерживает политику IFC по мобилизации финансовой поддержки частного сектора, оказанию технической помощи населенным пунктам.

По его словам, вьетнамские органы будут продолжать тесно сотрудничать с региональным офисом IFC во Вьетнаме в целях развития хороших отношений между двумя сторонами в ближайшее время.

Ле Минь Кхай надеется, что IFC продолжит поддерживать вьетнамское правительство в выполнении обязательств, взятых на COP26, поскольку финансовые потребности в связи с изменением климата огромны. Вице-премьер Вьетнама также предложил, чтобы IFC продолжала координировать свои действия с Госбанком для поддержки реализации Проекта реструктуризации банков и развития рынка урегулирования безнадежных долгов.

Со своей стороны, Альфонсо Гарсия Мора высоко оценил экономическое управление Вьетнама за последние два года в условиях COVID-19. По его словам, Вьетнам в настоящее время является одной из стран в группе, которая получает больше всего инвестиций и финансирования от IFC.

В будущем IFC продолжит оказывать поддержку Вьетнаму, в том числе по вопросам, связанным с «зеленым» ростом, борьбой с изменением климата и повышением производительности труда в частном секторе…», — сказал он.



