Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай встретился с вице-президентом IFC по Азиатско-Тихоокеанскому региону

15 апреля в Хошимине заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай встретился с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) по Азиатско-Тихоокеанскому региону Альфонсо Гарсия Мора.
  Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай вручает сувенир г-ну Альфонсо Гарсиа Мора, вице-президенту IFC. Фото: Хуа Тьюнг/ВИА  

Ле Минь Кхай сказал, что высоко оценивает роль IFC в социально-экономическом развитии Вьетнама. По его словам, правительство Вьетнама полностью поддерживает политику IFC по мобилизации финансовой поддержки частного сектора, оказанию технической помощи населенным пунктам.

По его словам, вьетнамские органы будут продолжать тесно сотрудничать с региональным офисом IFC во Вьетнаме в целях развития хороших отношений между двумя сторонами в ближайшее время.

Ле Минь Кхай надеется, что IFC продолжит поддерживать вьетнамское правительство в выполнении обязательств, взятых на COP26, поскольку финансовые потребности в связи с изменением климата огромны. Вице-премьер Вьетнама также предложил, чтобы IFC продолжала координировать свои действия с Госбанком для поддержки реализации Проекта реструктуризации банков и развития рынка урегулирования безнадежных долгов.

Со своей стороны, Альфонсо Гарсия Мора высоко оценил экономическое управление Вьетнама за последние два года в условиях COVID-19. По его словам, Вьетнам в настоящее время является одной из стран в группе, которая получает больше всего инвестиций и финансирования от IFC.

В будущем IFC продолжит оказывать поддержку Вьетнаму, в том числе по вопросам, связанным с «зеленым» ростом, борьбой с изменением климата и повышением производительности труда в частном секторе…», — сказал он.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

В Ханое состоялась церемония закрытия Национального фестиваля прессы 2022 года

В Ханое состоялась церемония закрытия Национального фестиваля прессы 2022 года

Во второй половине дня 15 апреля в Ханое закрылся Национальный фестиваль прессы 2022 года на тему «Сплоченная, профессиональная, современная и гуманная пресса Вьетнама», организованный Союзом журналистов Вьетнама совместно с Народным комитетом г. Ханоя, Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Министерством информации и коммуникаций и Министерством культуры, спорта и туризма.
ПОДРОБНЕЕ

Top