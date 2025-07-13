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Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама встретился с представителями США, Европейской комиссии и Великобритании в Малайзии
Министры обсудили меры по дальнейшему углублению отношений, активизации визитов и контактов на высоком уровне, эффективной реализации достигнутых соглашений и действующих механизмов сотрудничества, а также по организации мероприятий, посвящённых 30-летию дипотношений.
Обе стороны подтвердили, что экономика является важным движущим фактором, способствующим развитию сбалансированного, стабильного и устойчивого торгово-инвестиционного сотрудничества, а также совместному решению возникающих проблем в интересах обеих стран. Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон предложил США поддержать Вьетнам в области инноваций, цифровой трансформации, развития высокотехнологичных цепочек поставок и подготовки кадров; он также высоко оценил сотрудничество США в деле преодоления последствий войны. Госсекретарь Рубио подтвердил приверженность укреплению отношений с Вьетнамом, выразил стремление к дальнейшему сотрудничеству и продолжению оказания помощи Вьетнаму в устранении последствий войны.
Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подтвердив центральную роль АСЕАН и выразив поддержку всестороннему стратегическому партнёрству между АСЕАН и США.
Относительно Восточного моря стороны подчеркнули важность обеспечения мира, стабильности, свободы судоходства и авиации, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Во встрече с заместителем председателя ЕК и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас стороны выразили удовлетворение положительной динамикой отношений Вьетнам–ЕС за 35 лет с момента их установления, и согласились с необходимостью продолжать активное развитие сотрудничества, особенно в сфере торговли и инвестиций.
Заместитель премьер-министра предложил ЕС как можно скорее завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), отменить «жёлтую карточку» в отношении вьетнамского экспорта морепродуктов, а также стимулировать инвестиции в ключевые проекты во Вьетнаме в таких сферах, как инфраструктура, возобновляемая энергетика, «зелёная» и цифровая трансформация, охрана окружающей среды. Он также призвал ускорить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ (EFTA).
Заместитель председателя ЕК подтвердила, что Вьетнам является важным партнёром ЕС в регионе, и согласилась с необходимостью активизировать обмены делегациями на высоком уровне, эффективно использовать EVFTA, а также расширять сотрудничество в таких областях, как наука и технологии, инновации, «зелёная» и цифровая трансформация как новые опорные направления партнёрства.
Стороны вновь подтвердили важность Устава ООН и международного права, выразили согласие с необходимостью мирного урегулирования конфликтов путём диалога и консультаций.
Во встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэми стороны выразили удовлетворение положительным развитием двусторонних отношений и договорились продолжать продвижение обменов на высоком уровне для укрепления политического доверия и вывода отношений на новый уровень.
Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон поделился планами по развитию международных финансовых центров в Хошимине и Дананге, предложил Великобритании поделиться опытом, содействовать подготовке кадров и поощрять участие британских компаний в развитии этих центров во Вьетнаме.
Министр иностранных дел Великобритании высоко оценил отношения между двумя странами, особенно в сфере торговли и инвестиций, выразил стремление продвигать сотрудничество в новых областях, таких как чистая энергетика и возобновляемые источники энергии, и подтвердил поддержку участию британских компаний в проектах по развитию финансовых центров во Вьетнаме, способствуя тем самым укреплению двустороннего сотрудничества.