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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама встретился с представителями США, Европейской комиссии и Великобритании в Малайзии

11 июля 2025 года, в рамках участия во 58-й встрече министров иностранных дел АСЕАН и сопутствующих мероприятиях в Куала-Лумпуре (Малайзия), заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провёл встречи с государственным секретарём США, заместителем председателя Европейской комиссии (ЕК), верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности и министром иностранных дел Великобритании.
  Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон (слева) и государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ВИА  
Во встрече, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и США, заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон и государственный секретарь США Марко Рубио выразили удовлетворение значительным прогрессом в двусторонних отношениях, особенно в рамках всестороннего стратегического партнёрства, которое становится всё более содержательным и эффективным.

Министры обсудили меры по дальнейшему углублению отношений, активизации визитов и контактов на высоком уровне, эффективной реализации достигнутых соглашений и действующих механизмов сотрудничества, а также по организации мероприятий, посвящённых 30-летию дипотношений.

Обе стороны подтвердили, что экономика является важным движущим фактором, способствующим развитию сбалансированного, стабильного и устойчивого торгово-инвестиционного сотрудничества, а также совместному решению возникающих проблем в интересах обеих стран. Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон предложил США поддержать Вьетнам в области инноваций, цифровой трансформации, развития высокотехнологичных цепочек поставок и подготовки кадров; он также высоко оценил сотрудничество США в деле преодоления последствий войны. Госсекретарь Рубио подтвердил приверженность укреплению отношений с Вьетнамом, выразил стремление к дальнейшему сотрудничеству и продолжению оказания помощи Вьетнаму в устранении последствий войны.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, подтвердив центральную роль АСЕАН и выразив поддержку всестороннему стратегическому партнёрству между АСЕАН и США.

Относительно Восточного моря стороны подчеркнули важность обеспечения мира, стабильности, свободы судоходства и авиации, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

Во встрече с заместителем председателя ЕК и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас стороны выразили удовлетворение положительной динамикой отношений Вьетнам–ЕС за 35 лет с момента их установления, и согласились с необходимостью продолжать активное развитие сотрудничества, особенно в сфере торговли и инвестиций.

Заместитель премьер-министра предложил ЕС как можно скорее завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), отменить «жёлтую карточку» в отношении вьетнамского экспорта морепродуктов, а также стимулировать инвестиции в ключевые проекты во Вьетнаме в таких сферах, как инфраструктура, возобновляемая энергетика, «зелёная» и цифровая трансформация, охрана окружающей среды. Он также призвал ускорить переговоры по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАСТ (EFTA).

Заместитель председателя ЕК подтвердила, что Вьетнам является важным партнёром ЕС в регионе, и согласилась с необходимостью активизировать обмены делегациями на высоком уровне, эффективно использовать EVFTA, а также расширять сотрудничество в таких областях, как наука и технологии, инновации, «зелёная» и цифровая трансформация как новые опорные направления партнёрства.

Стороны вновь подтвердили важность Устава ООН и международного права, выразили согласие с необходимостью мирного урегулирования конфликтов путём диалога и консультаций.

Во встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэми стороны выразили удовлетворение положительным развитием двусторонних отношений и договорились продолжать продвижение обменов на высоком уровне для укрепления политического доверия и вывода отношений на новый уровень.

Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон поделился планами по развитию международных финансовых центров в Хошимине и Дананге, предложил Великобритании поделиться опытом, содействовать подготовке кадров и поощрять участие британских компаний в развитии этих центров во Вьетнаме.

Министр иностранных дел Великобритании высоко оценил отношения между двумя странами, особенно в сфере торговли и инвестиций, выразил стремление продвигать сотрудничество в новых областях, таких как чистая энергетика и возобновляемые источники энергии, и подтвердил поддержку участию британских компаний в проектах по развитию финансовых центров во Вьетнаме, способствуя тем самым укреплению двустороннего сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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