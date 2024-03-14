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Заместитель премьер-министра: Вьетнам приветствует проекты Дании в области возобновляемых источников энергии
Отметив всестороннее сотрудничество между двумя странами, а также поддержку, которую Дания оказывает Вьетнаму в последние годы, особенно в области окружающей среды и климата, заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха сказал, что Вьетнам реализует программу «Партнерство за справедливый энергетический переход» (JETP), тесно сотрудничая со странами G7, Данией и международными партнерами.
По его словам, Вьетнам ускоряет переход на чистую энергию от ископаемого топлива, развивает промышленную экосистему возобновляемой энергии и услуги, модернизирует линии электропередач и ускоряет строительство интеллектуальных энергосистем. Он призвал Данию поделиться опытом и оказать технологическую и финансовую поддержку стране, чтобы она могла реализовать такие инициативы, как сокращение выбросов парниковых газов, зеленый переход и справедливый энергетический переход.
Заместитель премьер-министра подчеркнул, что Вьетнам завершает реализацию плана действий по реализации Национального плана развития энергетики VIII (PDP VIII) для обеспечения подходящей, сбалансированной и стабильной структуры источников энергии, включая тепловую энергию, гидроэнергию, солнечную энергию и энергию ветра. Он также обсудил гарантии безопасности энергосистемы, а также оптимизацию инвестиций и экономическую эффективность.
На этом фоне страна надеется получить поддержку Дании в виде инструментов, экспертов, технологий и мер для реализации плана, развития возобновляемой энергетики и быстрого перехода от энергии, основанной на ископаемом топливе, к возобновляемым источникам энергии, сказал он.
Он выразил пожелание, чтобы обе стороны продолжали уделять приоритетное внимание сотрудничеству в области зеленой экономики и завершению разработки правовой системы в области энергетики, циркулярной экономики и углеродного рынка, а также содействовали сотрудничеству между предприятиями и поощряли их к реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.
Метте Экерот, в свою очередь, подтвердила, что создание зеленого стратегического партнерства между Вьетнамом и Данией должно сыграть важную роль в поднятии на новый уровень двустороннего сотрудничества в области устойчивого развития, адаптации к изменению климата, зеленого перехода и энергетического перехода.
Дания гордится тем, что является партнером Вьетнама, помогая стране в написании отчета о перспективах развития энергетики, чтобы в скором времени приступить к реализации плана развития энергетики, сказала она, добавив, что страна обязуется объединить усилия с Вьетнамом для реализации JETP.
Между тем, руководитель Vestas высоко оценил приоритет Вьетнама по развитию возобновляемой энергетики в рамках PDP VIII, заявив, что его группа открыла филиал во Вьетнаме и хочет внести свой вклад в стратегию, которая сделает Вьетнам промышленным центром возобновляемой энергетики в регионе.