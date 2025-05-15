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Заместитель премьер-министра: Вьетнам надеется на точные оценки S&P по финансовому рынку
Он выразил признательность S&P за решение сохранить суверенный кредитный рейтинг Вьетнама в 2024 году на уровне BB+ со стабильным прогнозом и подчеркнул важность таких рейтингов для повышения статуса фондового рынка страны с целью привлечения капитала для экономического развития.
Заместитель премьер-министра Фок проинформировал делегацию S&P о недавнем социально-экономическом прогрессе Вьетнама и его активных политических мерах, направленных на стимулирование роста. К ним относятся экспансионистская фискальная политика, такая как снижение налогов, отсрочка налогов и арендная плата за землю для предприятий, а также более широкие экономические реформы, включающие организационную реструктуризацию для повышения эффективности государственного управления. По словам заместителя премьер-министра Хо Дык Фока, Вьетнам всегда стремится достичь международных стандартов, выразив уверенность, что при поддержке и понимании рейтингового агентства S&P Вьетнам ускорит этот процесс.
Он также отметил приверженность Вьетнама развитию инфраструктуры, цифровой трансформации и «зеленому» росту, которые позиционируются как столпы стратегии устойчивого развития, основанной на науке, технологиях и инновациях.
Он отметил, что Политбюро приняло резолюцию 57-NQ/TW, в которой наука и технология названы ключевым фактором производительности и экономического роста, а также резолюцию 68-NQ/TW, которая поощряет частный сектор как центральную силу в национальной экономике. Эти резолюции быстро институционализируются соответствующими органами власти, закладывая основу для активного экономического роста.
Заместитель премьер-министра подтвердил решимость Вьетнама соответствовать международным стандартам и выразил уверенность, что при понимании и поддержке S&P страна добьется ускоренного прогресса на пути к повышению кредитоспособности.
В ответ Ким Энг Тан высоко оценил последовательные экономические показатели Вьетнама за последние годы, назвав их прочной основой для текущего рейтингового решения агентства. Он выразил оптимизм по поводу перспектив роста экономики страны, особенно в свете продолжающихся реформ вьетнамского правительства.
В ходе встречи состоялись откровенные дискуссии по ключевым вопросам, представляющим интерес для аналитиков S&P, включая события на финансовом, банковском, кредитном рынках и рынках капитала.
Делегация S&P обратила особое внимание на резолюцию 68 и усилия Вьетнама по упорядочению административных единиц и сокращению государственного аппарата.
Эксперты S&P выразили уверенность в том, что благодаря таким сильным институциональным реформам и динамичной политической программе экономика Вьетнама готова к быстрому росту, а суверенный кредитный рейтинг страны еще больше повысится в ближайшем будущем.