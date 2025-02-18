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Заместитель премьер-министра Вьетнама провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины
Он подчеркнул, что все споры должны решаться мирными средствами в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН, добавив, что Вьетнам поддерживает посреднические усилия международного сообщества, направленные на поиск долгосрочного мирного решения конфликта при участии всех заинтересованных сторон, и готов участвовать в них.
Министр Сибига выразил признательность Украины за дружественные отношения и сотрудничество с Вьетнамом, приветствовав позицию Вьетнама в отношении конфликта.
Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и обмен делегациями на уровнях, а также в ближайшее время провести политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.