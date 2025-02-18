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НОВОСТИ

Заместитель премьер-министра Вьетнама провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины

17 февраля по просьбе Украины заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой.
  Иллюстративное изображение. Фото: ВИA  
Буй Тхань Шон подтвердил, что, будучи другом и России, и Украины, Вьетнам сохраняет последовательную, взвешенную и объективную позицию в отношении продолжающегося российско-украинского конфликта.

Он подчеркнул, что все споры должны решаться мирными средствами в соответствии с основополагающими принципами международного права и Уставом ООН, добавив, что Вьетнам поддерживает посреднические усилия международного сообщества, направленные на поиск долгосрочного мирного решения конфликта при участии всех заинтересованных сторон, и готов участвовать в них.

Министр Сибига выразил признательность Украины за дружественные отношения и сотрудничество с Вьетнамом, приветствовав позицию Вьетнама в отношении конфликта.

Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и обмен делегациями на уровнях, а также в ближайшее время провести политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

ВИА/ИЖВ

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