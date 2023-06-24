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Заместитель премьер-министра Вьетнама принял участие в закрытии саммита глобального финансового пакта, принял Джона Керри
Саммит показал глубокую озабоченность международного сообщества о глобальных вызовах и совместные усилия стран и международных организаций в решении таких проблем, как бедность и изменение климата, для обеспечения целей устойчивого развития.
Развитые страны взяли на себя несколько конкретных обязательств по финансовой поддержке развивающимся странам, включая выделение 100 миллиардов специальных прав заимствования (СПЗ) уязвимым странам; поставили цель мобилизации 100 миллиардов долларов США для климатического финансирования и содействия увеличению кредитных возможностей банков на 200 миллиардов долларов США в следующие 10 лет.
Саммит также утвердил ряд важных документов, таких как Парижский консенсус для людей и планеты, Заявление о видении многосторонних банков развития, Протокол итогов саммита и Дорожную карту по выполнению обязательств.
*По этому случаю вице-премьер Чан Хонг Ха принял специального посланника президента США по климату Джона Керри. Обе стороны выразили удовлетворение в связи с прекрасным развитием Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства в различных областях на основе равенства, взаимного уважения и выгоды.
Чан Хонг Ха подтвердил стремление и дальше развивать всестороннее партнерство, подчеркнув, что у двух стран еще есть большой потенциал для сотрудничества. Он также приветствует партнеров США для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и интеллектуальной передачи энергии во Вьетнаме.
Со своей стороны Джон Керри ценит приверженность и усилия вьетнамского правительства развитию возобновляемых источников энергии и выразил надежду на то, что Вьетнам сделает много шагов в этой области, чтобы стать международной моделью на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28). Он подчеркнул координацию по мобилизации ресурсов из государственного и частного секторов США для оказания помощи Вьетнаму в потенциальных областях сотрудничества, особенно в сфере энергетического перехода.