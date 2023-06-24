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Заместитель премьер-министра Вьетнама принял участие в закрытии саммита глобального финансового пакта, принял Джона Керри

В полдень 23 июня (по местному времени) заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха принял участие в заключительном заседании саммита Нового глобального финансового пакта, состоявшемся в Париже.
  Встреча заместителя премьер-министра Чан Хонг Ха с посланником президента США по климату Джоном Керри. Фото: опубликовано ВИА  
В двухдневном саммите, состоявшем из более чем 100 дискуссий, приняли участие руководители государств и правительств 40 стран, а также ведущие должностные лица многих международных организаций и финансовых учреждений, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Саммит показал глубокую озабоченность международного сообщества о глобальных вызовах и совместные усилия стран и международных организаций в решении таких проблем, как бедность и изменение климата, для обеспечения целей устойчивого развития.

Развитые страны взяли на себя несколько конкретных обязательств по финансовой поддержке развивающимся странам, включая выделение 100 миллиардов специальных прав заимствования (СПЗ) уязвимым странам; поставили цель мобилизации 100 миллиардов долларов США для климатического финансирования и содействия увеличению кредитных возможностей банков на 200 миллиардов долларов США в следующие 10 лет.

Саммит также утвердил ряд важных документов, таких как Парижский консенсус для людей и планеты, Заявление о видении многосторонних банков развития, Протокол итогов саммита и Дорожную карту по выполнению обязательств.

*По этому случаю вице-премьер Чан Хонг Ха принял специального посланника президента США по климату Джона Керри. Обе стороны выразили удовлетворение в связи с прекрасным развитием Вьетнамско-американского всеобъемлющего партнерства в различных областях на основе равенства, взаимного уважения и выгоды.

Чан Хонг Ха подтвердил стремление и дальше развивать всестороннее партнерство, подчеркнув, что у двух стран еще есть большой потенциал для сотрудничества. Он также приветствует партнеров США для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и интеллектуальной передачи энергии во Вьетнаме.

Со своей стороны Джон Керри ценит приверженность и усилия вьетнамского правительства развитию возобновляемых источников энергии и выразил надежду на то, что Вьетнам сделает много шагов в этой области, чтобы стать международной моделью на 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28). Он подчеркнул координацию по мобилизации ресурсов из государственного и частного секторов США для оказания помощи Вьетнаму в потенциальных областях сотрудничества, особенно в сфере энергетического перехода.

ВИА/ИЖВ

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