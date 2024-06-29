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Заместитель премьер-министра Вьетнама принял председателя группы Standard Chartered
Он отметил, что правительство Вьетнама надеется, что британские банки, включая Standard Chartered, будут продолжать вносить значительный вклад в укрепление двусторонней дружбы и сотрудничества благодаря своему присутствию во Вьетнаме.
Руководитель отметил поддержку и вклад группы и Standard Chartered Bank Vietnam в развитие экономики страны и ее банковского и финансового сектора. С 2012 года Standard Chartered активно выступает в роли единственного консультанта правительства Вьетнама по вопросам повышения национального кредитного рейтинга.
Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай выразил желание, чтобы Standard Chartered продолжила консультировать и поддерживать Вьетнам в реализации программы действий, предоставляла Вьетнаму финансовую поддержку в эффективной реализации проектов, связанных с зеленым и устойчивым ростом. Он отметил, что помощь Standard Chartered помогла Вьетнаму улучшить свои коммуникации и рейтинги в условиях сложной международной обстановки, и выразил уверенность, что партнер продолжит играть важную роль и сопровождать Вьетнам на пути его развития.
Он подчеркнул, что правительство Вьетнама продолжит создавать благоприятные условия банку для эффективной работы, успешной реализации проектов сотрудничества и сопровождения Вьетнама в процессе развития.
Правительство Вьетнама обязуется всегда создавать благоприятные условия инвесторам и международным организациям для эффективной деятельности, создавать прозрачную деловую и инвестиционную среду, особенно для авторитетных финансовых учреждений и банков, таких как Standard Chartered.
Отметив, что Standard Chartered поддерживает Вьетнам в достижении цели Net Zero, Ле Минь Кхай сказал, что для выполнения Вьетнамом своих обязательств по борьбе с изменением климата необходимы международные ресурсы. Он призвал Standard Chartered продолжать предоставлять консультации и помощь Вьетнаму в реализации его планов действий и проектов в области зеленого роста и устойчивого развития.
Что касается строительства международного финансового центра в Хошимине, заместитель премьер-министра выразил надежду, что Standard Chartered продолжит делиться своим опытом и мерами по развитию комплексной финансовой экосистемы, соответствующей экономике Вьетнама и международной практике.
Председатель корпорации Standard Chartered Хосе Винальс подтвердил свою готовность сотрудничать с правительством Вьетнама, а также с соответствующими сторонами для реализации цели процветающего развития. Он надеется привлечь во Вьетнам больше иностранных инвесторов, способствуя процветанию Вьетнама и помогая ему улучшить национальный кредитный рейтинг.