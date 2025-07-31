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Заместитель премьер-министра Вьетнама призвал к скоординированным усилиям в борьбе с торговлей людьми
Он предупредил, что ситуация с торговлей людьми, как во всем мире, так и во Вьетнаме, вероятно, останется сложной в ближайшем будущем. Такие факторы, как вооруженные конфликты, политическая нестабильность в некоторых странах, последствия стихийных бедствий и эпидемий, растущий спрос на рабочие места и глобальные интеграционные тенденции, будут стимулировать миграцию, создавая тем самым возможности для нелегальной миграции и благоприятные условия для торговцев людьми для обмана и эксплуатации жертв.
Заместитель премьер-министра призвал партийные комитеты и администрации всех уровней, а также соответствующие ведомства рассматривать предотвращение торговли людьми и борьбу с ней в качестве ключевой долгосрочной задачи в рамках национальной стратегии предупреждения преступности. Он подчеркнул, что усилия должны быть увязаны с программами социально-экономического развития, при этом приоритетное внимание должно уделяться уязвимым районам и осуществлению целенаправленных превентивных мер.
Наряду с совершенствованием законов и политики, к ведомствам и правоохранительным органам был обращен призыв активизировать применение научно-технологических достижений, ускорить цифровую трансформацию и создать системы мониторинга и обмена данными между секторами для выявления горячих точек, тенденций, групп торговли людьми и преступной тактики.
Он также подчеркнул необходимость развития коммуникационных сетей на низовом уровне, мобилизации активного участия общественно-политических организаций и поощрения вовлечения жертв торговли людьми в информационно-просветительские мероприятия.
Нгуен Хоа Бинь подчеркнул важность интеграции усилий по борьбе с торговлей людьми в программы устойчивого развития и укрепления трансграничного сотрудничества правоохранительных органов для предотвращения и ликвидации организованных групп торговли людьми, особенно тех, которые способствуют нелегальной миграции.
По данным Министерства общественной безопасности, в первой половине 2025 года правоохранительные органы по всей стране возбудили уголовные дела и расследовали 120 случаев торговли людьми, в которых участвовали 365 обвиняемых. Большинство жертв были женщины и дети. Растущее злоупотребление социальными сетями, ложные обещания “легкой работы с высокими зарплатами” и операции по нелегальной эмиграции требуют повышенной бдительности и более решительных и скоординированных ответных мер со стороны всей политической системы и народа.
После церемонии открытия представители служб общественной безопасности и вооруженных сил, общественных организаций, студенты и местные жители присоединились к шествию по центральным улицам Хюэ, чтобы повысить осведомленность о предотвращении торговли людьми. В последние дни был проведен ряд связанных с этим мероприятий, включая фотовыставку, конкурс правовых знаний и художественные перформансы.
Информационная кампания этого года, инициированная Организацией Объединенных Наций, подчеркивает важнейшую роль правоохранительных органов и систем уголовного правосудия в ликвидации организованных сетей торговли людьми, обеспечивая при этом подход, ориентированный на интересы жертв.