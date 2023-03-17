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Заместитель премьер-министра Вьетнама поросил Toyota о поддержке в цифровой трансформации и энергетическом переходе
Высоко оценив вклад TMC в социально-экономическое развитие Вьетнама на протяжении многих лет, заместитель премьер-министра Вьетнама выразил надежду, что фирма продолжит содействовать углублению сотрудничества и интенсивного стратегического партнерства между Вьетнамом и Японией.
Он предположил, что Toyota следует продолжать повышать уровень локализации своих автомобилей, производимых во Вьетнаме, используя новые, «зеленые» и экологически чистые технологии, способствуя выполнению обязательств Вьетнама по нулевому уровню выбросов.
По его словам, Toyota следует разработать дорожную карту по строительству инфраструктуры, обучению персонала и передаче технологий, чтобы решительно развивать цепочку поставок автозапчастей и комплектующих во Вьетнаме для производства автомобилей, экономящих топливо, снижающих выбросы и экологичных.
Подтвердив, что вьетнамское правительство рассмотрит политику поддержки инвесторов в области землепользования, административных процедур и финансирования, заместитель премьер-министра Вьетнама выразил надежду, что ведущие мировые автомобильные концерны, такие как Toyota, будут играть ключевую роль в экосистеме поддержки автомобильной промышленности во Вьетнаме, обеспечивая таким образом не только внутренний рынок, но и мировую автомобильную промышленность. промышленность.
Со своей стороны, Хао сказал, что Toyota фокусируется на исследовании и передаче новых и экологически чистых технологий при производстве самых популярных автомобилей во Вьетнаме, помогая сократить выбросы от транспортных средств.
Он пообещал продолжать реализацию инициатив и техническую поддержку, а также консультации по вопросам политики в области перехода к «зеленой» экономике, энергетики и улучшения качества воздуха во Вьетнаме.
Хао также обратился за помощью в расширении сети поставщиков запасных частей и аксессуаров, что позволило бы повысить уровень локализации автомобилей отечественного производства.
Позже в тот же день заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял Кирстен Шуйт, генерального директора Всемирного фонда природы (WWF), которая высоко оценила направления, данные правительством Вьетнама в национальных и глобальных усилиях по сохранению биоразнообразия, защите лесов и реагированию на изменение климата.
WWF стал свидетелем достижений Вьетнама в этой области, включая его обязательство, принятое на 26-й Конференции Сторон ООН по изменению климата (COP26); участие в разработке глобального соглашения по загрязнению пластиком; внедрение глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия; и присоединение к совещаниям сторон Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, сказала она.
Руководитель WWF сообщила, что организация осуществит ряд новых проектов по сохранению биоразнообразия, защите лесов и реагированию на изменение климата во Вьетнаме.
Шуйт, которая также является исполнительным директором WWF Нидерландов, поделилась опытом Нидерландов в решении проблем реагирования на изменение климата и охраны природы, и выразила надежду, что в ближайшее время обе стороны будут более тесно сотрудничать во внедрении решений в области развития лесов, управления и защиты ресурсов пресной воды, наряду с конкретными проектами по осуществлению Монреальского протокола и продвижению методов производства и потребления пищевых продуктов в гармонии с природой.
Заместитель премьер-министра Вьетнама выразил свое восхищение эффективным партнерством между Вьетнамом и Нидерландами и WWF, особенно в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, устойчивого использования природных ресурсов, смягчения последствий изменения климата и управления водными ресурсами.
Он подтвердил, что Вьетнам готов сопровождать WWF в реализации новых идей и новых подходов к общим целям в текущий период, и выразил надежду, что руководитель WWF поделится опытом расширения природных заповедников параллельно с устойчивым экономическим развитием.
Разделяя точку зрения лидера WWF на гармонию между экономическим развитием и сохранением природы, заместитель премьер-министра сказал, что необходимо предпринять конкретные шаги с технической и политической поддержкой, обучением персонала и финансовыми механизмами для успешного внедрения пилотных моделей и их расширения.
По его словам, Вьетнам надеется получить помощь в области знаний, методов и опыта в области сохранения природы и биоразнообразия в сочетании с устойчивым экономическим развитием.