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Заместитель премьер-министра Вьетнама подчеркнул важность сотрудничества и взаимосвязи на форумах Всемирного саммита правительств
Он выделил три основные тенденции, формирующие глобальный экономический и политический ландшафт. Во-первых, стремительное развитие цифровых технологий во всех областях, а также синергетическое воздействие новых технологий, таких как биотехнологии, квантовые технологии и искусственный интеллект (ИИ), трансформирует производственные силы и цепочки поставок, создавая исключительную ценность, которая ведет мир в новую эру развития - цифровую и интеллектуальную эру.
Во-вторых, поляризация политики, геополитики и геоэкономики, а также растущая фрагментация торговли, науки и технологий, инноваций становятся все более сложными. И в-третьих, глобальные вызовы, как традиционные, так и нетрадиционные, создают настоятельную потребность в реформах глобального управления, национального управления и корпоративного управления.
По словам представителя Вьетнама, хотя международный контекст полон вызовов, он открывает возможности для развивающихся стран, особенно стран с формирующейся экономикой, сделать рывок, чтобы догнать, продвинуться вперед и превзойти других в глобальном потоке.
В этом контексте сотрудничество и взаимосвязь имеют решающее значение для взаимного процветания. В условиях меняющегося глобального экономического и политического ландшафта страны с развивающейся экономикой, в том числе Вьетнам, постоянно внедряют инновации, проявляют творческий подход и гибкость в подходе и мышлении к развитию, становясь яркими точками глобального экономического роста. Из менее развитой экономики, разрушенной войной, Вьетнам превратился в 33-ю по величине экономику мира, - поделился Буй Тхань Шон.
Заместитель премьер-министра подтвердил, что Вьетнам является безопасным и привлекательным направлением для международных инвесторов. В 2024 году он вошел в число 15 ведущих развивающихся стран мира по привлечению иностранных инвестиций, получив около 40 миллиардов долларов США, а объем освоенных прямых иностранных инвестиций достиг 25 миллиардов долларов США.
Вьетнам вошел в число 20 крупнейших торговых экономик мира, подписав 17 соглашений о свободной торговле. Страна занимает 44-е место из 132 государств в Глобальном индексе инноваций и стала важным звеном региональных и глобальных цепочек поставок.
Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон отметил, что Вьетнам переживает драматическую трансформацию в сторону цифровой, зеленой и высокотехнологичной экономики, дружественной к окружающей среде. Он занял свое место в мировой полупроводниковой промышленности, привлекая множество технологических гигантов. Эти достижения придали импульс и уверенность в том, что Вьетнам продолжит свою вдохновляющую историю успеха за 40 лет проведения дела «Доймой» (Обновление).
Стремясь к прорывному развитию в новую эпоху - эпоху подъема нации, повышения статуса страны до развивающегося государства с современной промышленностью и доходом выше среднего к 2030 году и развитого государства с высоким доходом к 2045 году, правительство Вьетнама продолжает решительно реформировать свой менталитет, совершенствовать комплексные институциональные рамки в области экономики, политики, культуры, общества и окружающей среды и использовать весь потенциал и ресурсы для создания новых стимулов для быстрого и устойчивого развития.
Во время любого процесса преобразований Вьетнам всегда ставит людей в центр, бизнес - в качестве первопроходца, а правительство - в качестве посредника, заявил он.
Заместитель премьер-министра выразил надежду на постоянную поддержку со стороны ОАЭ, ближневосточных и глобальных партнеров, бизнеса и инвесторов, подчеркнув, что Вьетнам уделяет приоритетное внимание инвестициям в «зеленый» переход, цифровую трансформацию, инновации, высокие технологии, искусственный интеллект, полупроводники, возобновляемые источники энергии, а также развитию финансовых и инновационных центров. В качестве основных критериев инвестирования страна выделяет качество, эффективность, передовые технологии и защиту окружающей среды.
Он подчеркнул, что Вьетнам обязуется стать стратегическим выбором, а также безопасным и привлекательным направлением для бизнеса и инвесторов для создания долгосрочных, эффективных и устойчивых экономических партнерств.
Выступая на дебатах, посвященных теме «Цели устойчивого развития в действии», Буй Тхань Шон рассказал об опыте и достижениях Вьетнама в реализации целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Как и другие страны, Вьетнам придает большое значение ЦУР и приложил значительные усилия для их достижения на 10 лет раньше запланированного срока, заявил он, добавив, что страна продолжает свои усилия по реализации ЦУР.
По словам Буй Тхань Шона, из бедной и отсталой страны, разоренной войной, Вьетнам, благодаря политике «Дой мой» (обновления), стал 33-й по величине экономикой в мире. Вьетнам занял лидирующие позиции в успешном выполнении ЦУР, особенно в области сокращения бедности, здравоохранения и образования.
Благодаря своей новой силе и положению Вьетнам вносит активный вклад в решение глобальных проблем и играет активную роль на многих многосторонних форумах. Страна подтвердила, что будет серьезно выполнять взятые на себя обязательства, особенно по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.
В контексте эпохальных изменений, связанных как с возможностями, так и с вызовами, у Вьетнама нет иного выбора, кроме как принять новое, устойчивое и инклюзивное мышление в области развития, основанное на инновациях и творческом подходе к управлению, ориентированном на конкретные действия и прорывном подходе к устойчивому развитию и новому партнерству, основанному на международной солидарности и содействии справедливости, многосторонности и уважении международного права, сказал Буй Тхань Шон.
Он поделился точкой зрения Вьетнама на реализацию ЦУР. Во-первых, мир и стабильность являются основой для создания процветающего будущего. Все споры должны решаться мирными средствами, все конфликты должны быть урегулированы, а любая конфронтация должна быть заменена сотрудничеством и диалогом.
Во-вторых, новое мышление создает преобразующее, всеобъемлющее будущее, ориентированное на цифровую трансформацию, зеленый переход и реформу глобального управления. Таким образом, Вьетнам примет саммит Партнерство во имя зеленого роста и глобальные цели-2030 (P4G), запланированный на 16-17 апреля, а также 16-ю Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в октябре этого года.
В-третьих, правительства должны взять на себя ведущую роль в эффективном привлечении, мобилизации и использовании ресурсов для удовлетворения национальных потребностей в области развития.
В-четвертых, они должны уделять первостепенное внимание международному сотрудничеству, многосторонности и глобальным, охватывающим всех людей и инклюзивным подходам к решению проблем, повышению потенциала и эффективности, а также обеспечению готовности к быстро меняющемуся миру.
В-пятых, люди должны оставаться в центре, основным предметом, целью, движущей силой и самым важным ресурсом, лежащим в основе каждой политики и инициативы.
Поэтому Буй Тхань Шон призвал к расширению сотрудничества между правительствами для разработки общих стандартов управления и обеспечения того, чтобы новые технологии использовались на благо человечества и глобального процветания.
Он отметил, что, руководствуясь принципом не жертвовать прогрессом, социальной справедливостью и охраной окружающей среды в погоне за простым экономическим ростом, Вьетнам готов сотрудничать с правительствами и международным сообществом в продвижении ЦУР во имя будущего мира, стабильности, процветания и устойчивости для всех стран.