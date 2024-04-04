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Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с торговым представителем США
Он подчеркнул, что установление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США в сентябре 2023 года создало новые возможности и мотивы для двустороннего сотрудничества в различных областях.
По его словам, обе стороны должны продолжать эффективно реализовывать рамки всеобъемлющего стратегического партнерства, особенно в таких прорывных областях, как наука и технологии, инновации, образование и подготовка человеческих ресурсов, предложив Вьетнаму и США продолжать конкретизировать партнерство, чтобы двустороннее сотрудничество приносило практическую пользу бизнесу и народам двух стран.
В свою очередь, Тай выразила свою радость в связи с развитием отношений между Вьетнамом и США после того, как обе стороны повысили статус своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, и подтвердила, что будет координировать с вьетнамской стороной реализацию согласованных положений совместного заявления о повышении статуса, особенно в области экономики, торговли и инвестиций.
Торговый представитель США выразила надежду на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в рамках Рамочного соглашения по торговле и инвестициям (TIFA) и переговоров по Индо-Тихоокеанской экономической платформе для процветания (IPEF) в ближайшее время.
В тот же день заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай встретился с представителями вьетнамской интеллигенции, которые являются преподавателями и экспертами Гарвардского университета, а также авторитетных компаний и ассоциаций в Бостоне.
Представители интеллигенции приветствовали социально-экономические достижения Вьетнама, отметили, что его положение и престиж выросли на мировой арене, и подтвердили, что они всегда обращают свой взор и мысли к Родине.
Они выразили надежду, что Национальное собрание и правительство Вьетнама предоставят зарубежным вьетнамцам более благоприятные механизмы и политику, которые позволят им внести свой вклад в развитие Отечества.
Они также озвучили ряд предложений и рекомендаций в области полупроводников, искусственного интеллекта, биотехнологий и развития финансового рынка и заявили, что у Вьетнама есть возможности догнать другие страны по уровню развития науки и технологий, особенно в области развивающихся наук.
Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай ознакомил представителей интеллигенции с достижениями Вьетнама в области социально-экономического развития и внешних связей за последние годы, подчеркнув, что правительство решительно работает над достижением целей пятилетнего плана социально-экономического развития, уделяя приоритетное внимание развитию науки и технологий и инновациям, особенно в области электроники - полупроводников, искусственного интеллекта.
Он сказал, что партия, государство и правительство всегда рассматривают вьетнамскую общину за рубежом как неотъемлемую часть нации, и выразил надежду, что община будет продолжать осуществлять конкретные проекты и мероприятия по реализации приоритетов социально-экономического развития Вьетнама.
Признавая идеи и предложения интеллектуалов, заместитель премьер-министра пообещал, что министерства и сектора внутри страны будут учитывать их при разработке новой политики в будущем.