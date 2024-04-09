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Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с министром иностранных дел Китая
Встреча состоялась во время визита председателя Национального собрания Выонг Динь Хюэ в Китай.
Стороны провели углубленное обсуждение двусторонних отношений, глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, и договорились эффективно реализовывать совместное заявление о дальнейшем углублении и развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и построении вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, в соответствии с шестью основными направлениями, согласованными высокопоставленными руководителями двух партий и стран.
Они также договорились эффективно проводить обмены и встречи на высоком уровне в различных секторах и продолжать укреплять роль Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству в мониторинге прогресса в реализации общего понимания на высоком уровне.
На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области национальной обороны и безопасности с акцентом на укрепление стратегических связей с помощью проектов железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. Обе стороны пообещали ускорить открытие, модернизацию и признание пограничных пунктов пропуска и обсудили пилотное строительство умных пограничных пунктов пропуска для облегчения транзита вьетнамских товаров по железной дороге через Китай в третьи страны по железной дороге Азия-Европа.
Они будут расширять обмены между населенными пунктами и между людьми для укрепления социальных основ, а также поддерживать координацию по глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В то же время две страны будут тесно сотрудничать в области управления и охраны границ в соответствии с тремя правовыми документами о сухопутной границе и контроле за различиями на море в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.